Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. Его подразделение объявило сбор на эти "крылья с искусственным интеллектом".

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Чем уникальны эти беспилотники

Юрий Федоренко отметил, что беспилотные системы дают возможности видеть оккупантов в дневное и ночное время вглубь их боевого порядка. Тогда можно уничтожить врага с помощью объединенного огневого воздействия. Говорится о пушках, системах реактивного огня, ударных дронах. Также ударные дроны-камикадзе дают уникальную возможность залетать в труднодоступные места для уничтожения или поражения артиллерии.

В то же время на территории России расположены централизованные средства радиоэлектронной борьбы, которые захватчики применяют достаточно активно. Их нужно уничтожить, ведь они давят на широкий диапазон частот, таким образом препятствуют работе украинских беспилотников.

Соответственно украинские инженеры сделали замечательное решение. Одно из средств БПЛА – это крыло ударного типа действия камикадзе, которое летит в одну сторону, соответственно имеет возможности уничтожать выше указанную категорию целей, усиливая наши способности к эшелонному уничтожению врага,

– объяснил военный.

Искусственный интеллект в разы повышает возможность уничтожать на дальней дистанции с помощью ударных крыльев те или иные средства врага, которые препятствуют работе ВСУ или которые ведут огневое воздействие. В частности, по Харькову.

"Именно поэтому эти крылья с искусственным интеллектом – это то, что существенно усилит фактор безопасности для гражданских и даст нам возможности существенно и интенсивно "полить" врага в глубине его боровых порядков. Это очень эффективно", – подчеркнул Федоренко.

Командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр призвал украинцев присоединиться к сбору на беспилотники с искусственным интеллектом. Сделать это можно по ссылке.

Эти средства мы уже эффективно применяем, есть конкретные результаты поражения. Но пока их публично и громко не освещаем по соображениям безопасности, как с точки зрения защиты тех экипажей, которые работают, так и с точки зрения того, что враг должен думать, что, когда и как в него прилетело. Чем дольше противник пытается разобраться, тем больше у нас возможности для эффективного применения,

– добавил он.