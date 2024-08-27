Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. Його підрозділ оголосив збір на ці "крила зі штучним інтелектом".

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Чим унікальні ці безпілотники

Юрій Федоренко зазначив, що безпілотні системи дають можливості бачити окупантів у денний та нічний час вглиб їхнього бойового порядку. Тоді можна знищити ворога за допомогою об'єднаного вогневого впливу. Мовиться про гармати, системи реактивного вогню, ударні дрони. Також ударні дрони-камікадзе дають унікальну можливість залітати у важко доступні місця для знищення або ураження артилерії.

Водночас на території Росії розташовані централізовані засоби радіоелектронної боротьби, які загарбники застосовують достатньо активно. Їх потрібні знищити, адже вони тиснуть на широкий діапазон частот, у такий спосіб перешкоджають роботі українських безпілотників.

Відповідно українські інженери зробили чудове рішення. Один з засобів БпЛА – це крило ударного типу дії камікадзе, яке летить в одну сторону, відповідно має можливості знищувати вище зазначену категорію цілей, посилюючи наші спроможності до ешелонного знищення ворога,

– пояснив військовий.

Штучний інтелект у рази підвищує можливість знищувати на дальній дистанції за допомогою ударних крил ті чи інші засоби ворога, які перешкоджають роботі ЗСУ або які ведуть вогневий вплив. Зокрема, по Харкову.

"Саме тому ці крила зі штучним інтелектом – це те, що суттєво посилить безпековий фактор для цивільних та дасть нам можливості суттєво та інтенсивно "полити" ворога у глибині його борових порядків. Це дуже ефективно", – підкреслив Федоренко.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр закликав українців долучитись до збору на безпілотники зі штучним інтелектом. Зробити це можна за посиланням.

Ці засоби ми вже ефективно застосовуємо, є конкретні результати ураження. Але поки їх публічно та гучно не висвітлюємо з безпекових міркувань, як з погляду захисту тих екіпажів, які працюють, так і з погляду того, що ворог має думати, що, коли і як в нього прилетіло. Чим довше противник намагається розібратися, тим більше у нас можливості для ефективного застосування,

– додав він.