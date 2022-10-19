Дроны-камикадзе атаковали Черниговщину: прилетело в одно из предприятий, есть травмированные
В результате взрыва на территории одного из предприятий Чернигова пострадали три человека, их госпитализировали.
24 канал собрал все, что известно об атаке в настоящее время. Так, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что пострадавшие получили тяжелые ранения и находятся в реанимации.
Внимание Массированная атака по Украине: сбито 4 из 6 ракет и 10 "шахидов"
Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, травмированы. 3 раненых в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации,
– отметил Тимошенко.
Все трое – гражданские
Генеральный директор Черниговского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Даниленко отметил , что все трое – мужчины, они получили травмы головы.
Также он сообщил еще о двух пострадавших, которых медики осмотрели на месте происшествия. Им оказали необходимую помощь, в госпитализации они не нуждались.
Начальник ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что среди пострадавших тяжело ранены. Все травмированные – гражданские.
Службы продолжают работать на месте событий
По предварительным данным, россияне атаковали Чернигов дронами-камикадзе. Соответствующие службы устанавливают происшествия.
Здесь летал БПЛА – однозначно летал. Работало наше ПВО, работали и беспилотники, оснащенные, на поражение. Сейчас устанавливаем, что произошло,
– отметил Чаус.
Массированная атака по Украине 19 октября
- Сегодня российские захватчики в очередной раз осуществили массированный обстрел украинских городов. Нашим силам ПВО удалось сбить 4 из 6 крылатых ракет и 10 "шахидов".
- В частности , две ракеты сбили именно в Черниговской области. Две другие ракеты были сбиты на Киевщине и Винницкой области.
- Одновременно с ракетным обстрелом оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси.
- В Воздушном командовании "Центр" сообщили, что системы ПВО сегодня 19 октября ликвидировали 12 враждебных целей.
- Заметим, что россияне также атаковали Ивано-Франковскую область и повредили Бурштынскую ТЭС. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. В Прикарпатьеоблэнерго отметили, что электросети работают в обычном режиме.
Больше об этом – последствия массированной ракетной атаки по Украине: смотреть видео