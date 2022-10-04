Не долетела "птичка", – Братчук рассказал, как ВСУ борются с иранскими дронами
Во время воздушной тревоги 4 октября силы ПВО в Одесской области сбили вражеский дрон-камикадзе. Это был беспилотник иранского производства типа Shahed-136, атаковавший Одессу с моря.
Силы ПВО научились мастерски уничтожать дроны
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что эта атака не стала первой – сейчас сохраняется постоянная угроза использования россиянами этих дронов.
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По словам Братчука, хотя россияне и пытаются активно использовать именно иранские "птички" для ударов по украинским войскам, большого успеха они не достигли. Более того, процент попадания и сбивания этих дронов на сегодняшний день достаточно высокий – военные Воздушных сил научились выполнять свою работу еще лучше.
Повысить мастерство удалось благодаря тому, что не все из сбитых беспилотников разбивались, поэтому украинские специалисты имели возможность детально изучить их и разобраться, как эффективно уничтожать эти дроны.
Он летит очень низко и его слышно уже тогда, когда он буквально над вами и пытается попасть в ту или иную цель,
– заметил Братчук.
Несмотря на это, сегодня характерный шум дрона, за который эти беспилотники прозвали "мопедами", в Одессе слышали немногие люди – его сбили на подступах к городу. Это также показатель уровня мастерства украинских защитников.
Спикер ОВА добавил, что один из иранских беспилотников, однако не дрон-камикадзе, а разведчик, воздушным силам Украины удалось посадить на море без особых повреждений. Его притянули к берегу, провели профессиональный осмотр, и теперь он будет работать в пользу Украины и ВСУ.
Есть предложение для иранцев
Сергей Братчук отметил, что Иран, предоставивший России эти же беспилотники, не поддержал аннексию украинских территорий страной агрессором. Впрочем, это не отменяет негативного отношения украинцев к властям Ирана.
"У меня единственное к ним пожелание – повлиять на то, чтобы эти дроны-камикадзе перепланировать, перепрошить и развернуть в другую сторону, они догадаются в какую", – посоветовал иранцам спикер Одесской ОВА.
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Дроны из Ирана не дали России никакого преимущества
В Пентагоне сообщили, что у иранских дронов-камикадзе много неудач на поле боя, поэтому не очень усилили россиян в войне против Украины. Такой вывод в США сделали, опираясь на показания этих БпЛА.
По словам представительницы американского Минобороны Саши Бейкера, беспилотники из Ирана не обеспечивают оккупантам технологическое преимущество, как они того, вероятно, ожидали. А потому мнение, что они позволяют совершить какой-то технологический скачок, можно опровергнуть.