Украина получит дроны Luna от Германии: каких "сюрпризов" от них следует ждать россиянам

СМИ сообщают, что Германия приняла решение передать Украине беспилотную систему Luna New Generation. Дроны могут повысить возможности ВСУ по обеспечению связи и проведению разведывательной деятельности.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что супердрон Luna NG обладает достаточно высокими характеристиками. Он не сможет находиться в зоне поражения зенитных систем врага.

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Мощные характеристики Luna NG

Дроны Luna могут находиться в воздухе более 12 часов и двигаться по маршруту более 100 километров. Высота этого беспилотника – более 5 километров.

Именно этот БпЛА таким образом не будет находиться в зоне поражения зенитных систем врага, пушечных, зенитно-самоходных установок. Также не каждый ПЗРК, который сейчас есть на вооружении россиян, может дотянуться до такой высоты. Поэтому это будет достаточно эффективный элемент как для проведения разведывательной деятельности, так и обеспечения связи наших подразделений,

– объяснил Коваленко.

Военный обозреватель предположил, что мы не получим много таких беспилотников, потому что у Германии их мало.

Коваленко о дронах Luna: смотрите видео

Германия приняла решение передать Украине дроны Luna