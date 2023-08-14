Украина получит дроны Luna от Германии: каких "сюрпризов" от них следует ждать россиянам
СМИ сообщают, что Германия приняла решение передать Украине беспилотную систему Luna New Generation. Дроны могут повысить возможности ВСУ по обеспечению связи и проведению разведывательной деятельности.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что супердрон Luna NG обладает достаточно высокими характеристиками. Он не сможет находиться в зоне поражения зенитных систем врага.
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Мощные характеристики Luna NG
Дроны Luna могут находиться в воздухе более 12 часов и двигаться по маршруту более 100 километров. Высота этого беспилотника – более 5 километров.
Именно этот БпЛА таким образом не будет находиться в зоне поражения зенитных систем врага, пушечных, зенитно-самоходных установок. Также не каждый ПЗРК, который сейчас есть на вооружении россиян, может дотянуться до такой высоты. Поэтому это будет достаточно эффективный элемент как для проведения разведывательной деятельности, так и обеспечения связи наших подразделений,
– объяснил Коваленко.
Военный обозреватель предположил, что мы не получим много таких беспилотников, потому что у Германии их мало.
Коваленко о дронах Luna: смотрите видео
Германия приняла решение передать Украине дроны Luna
- Издание Bild со ссылкой на источники заявило, что немецкая компания Rheinmetall приняла решение передать Украине свой новый супердрон Luna New Generation. Он нужен для воздушной разведки. Luna New Generation (NG) является самым современным разведывательным беспилотником.
- Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило – этот "пакет беспилотников" будет состоять из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапультой и военными грузовиками.
- Журналисты написали, что беспилотная система Luna от Rheinmetall – это совершенно новая система дронов, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Эту систему беспилотников можно использовать как разведывательную систему, снабжать сеть LTE и перехватывать или глушить вражеские коммуникации.
- Одна из версий этого дрона сможет нести вооружение, однако Украине передадут вариант, у которого нет такой функции. По данным журналистов, новый дрон Украина получит до конца 2023 года.