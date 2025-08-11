Об этом 24 Каналу рассказал руководитель направления беспилотных и роботизированных систем ГУР "Борец", отметив, что в начале применения дроны "Магура" могли только повредить корабли. Однако со временем их удалось усовершенствовать и увеличить количество использования.

Смотрите также "Вплоть до космоса": как Кирилл Буданов изменил работу ГУР

Какими были проблемы дронов "Магура" в начале применения?

Руководитель направления беспилотных и роботизированных систем ГУР объяснил, что дроны "Магура" – это новый класс морских дронов. Их производили не из подручных средств, а по проектной документации. Сначала ГУР использовали эти беспилотники в северо-западной акватории Черного моря. Уже в 2023 году – по всей акватории моря на всей глубине.

Однако из-за технических и организационных вопросов, которые мы решали, и из-за недостатка дронов за 2023 год нам не удалось гарантированно топить российские боевые корабли. Нам удавалось их только повреждать,

– сказал он.

К вражеским кораблям, которые тогда пострадали, относятся "Сергей Котов" и "Василий Быков". После этого, по словам руководителя направления беспилотных и роботизированных систем ГУР, активность судов оккупантов у украинского побережья уменьшилась.

"Борец" добавил, что уже после того, как "Магура" успешно топила корабли России, враг почувствовал угрозу и перебазировал весь свой Черноморский флот в Новороссийск. Боевых кораблей россиян в Черном море, которые могли бы представлять угрозу для Украины, сейчас нет.

Напомним, что еще в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский объявил, что Украина планирует создать первый в мире украинский флот морских дронов. Уже в июле 2023 года в Турции на выставке International Defence Industry Fair презентовали украинский дрон Magura V5. Одной из крупнейших российских потерь стало уничтожение катера "Ивановец" 1 февраля 2024 года – из-за поражения он перевернулся на корму и затонул.