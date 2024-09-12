Из-за эффективных дронов ВСУ окопы россиян стали смертельными ловушками, – Forbes

Небольшие дроны переписывают правила пехотной войны. Их применение превращает, казалось бы, безопасные места на передовой в смертельные ловушки

Украина развивается в сфере изготовления беспилотников. Сейчас дроны ВСУ эффективно уничтожают подготовленные оборонительные позиции россиян.

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Тактика окопания теряет свою актуальность

Более века тактика "окапывания" играла решающую роль в создании оборонительных позиций на поле боя. Развитие огнестрельного оружия в 19 веке вызвало значительные изменения в тактике пехоты, которая перешла от плотного расположения к стратегии, что подчеркивала рассредоточении и использовании укрытия. Перед Первой мировой войной необходимость выжить под интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем привела к широкому внедрению окопной войны, что стало поворотным моментом в военной стратегии.

В издании пишут, что, после занятия позиции пехотинец первым делом использует свой инструмент для того, чтобы выкопать яму. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы обеспечить укрытие и защиту от прямого огня и обломков. При необходимости яму можно расширить до индивидуального окопа - боевой позиции, глубина которой позволяет солдату стоять в полный рост.

Дроны, бытовые квадрокоптеры, оснащены механизмом для сброса одной или нескольких гранат, могут сбрасывать бомбы с чрезвычайной точностью с немалой высоты. Любой солдат в окопе может вырыть себе могилу. БПЛА могут вертикально пикировать на оборонительные позиции, а сетки против беспилотников теперь кажутся универсальными в окопах с обеих сторон. Для защиты от беспилотников также установлено много укрытий над головой. Однако больше всего изменилась ситуация с ранее безопасными бункерами и блиндажами,

– говорится в материале.

По данным источника, в сети обнародовали видео, на котором украинский беспилотник настойчиво нацеливается на российский бункер, методично размывая земляное покрытие и повреждая его конструкционные бревна. На кадрах виден момент, когда открывается брешь, что позволяет оператору беспилотника сбросить бомбы внутрь бункера. Сообщается, что российские войска могли успешно отступить до того, как бункер был окончательно разрушен; однако целостность их позиции была нарушена, что привело к потере всех запасов, которые хранились в нем.

Небольшие дроны эффективны даже против лучше всего подготовленных оборонительных позиций

Одним из значительных успехов Украины в начале наступления на Курскую область стал захват подземного блиндажного комплекса, описываемого как "массивный, укрепленный бетонный ротный опорный пункт", где более ста российских солдат сдались в плен.

Кроме того, недавно стало видео о впечатляющих атаках "дронов-драконов", которые распыляют зажигательную смесь термитов на российские позиции, могут иметь целью не только сожжение укрытия.

Справка. Принцип действия "драконов" прост: они разбрасывают над противником зажигательную смесь, в результате чего территория под дроном буквально выжигается, как будто над ней пролетел дракон.

"Это новая форма войны и нужна новая тактика. Такое уже случалось раньше. Быстрострельные винтовки уничтожали массовые пехотные формирования начала 19-го века и заставляли их рассредотачиваться. Артиллерия и пулеметы сделали пехоту на открытой местности уязвимой в Первой мировой войне, и для выживания требовались земляные укрепления. Дроны могут потребовать такого же значительного изменения тактики", – резюмирует Forbes.

Напомним, что Украина работает над созданием нескольких отдельных беспилотных систем, которые будут уничтожать российские дроны. Ожидается, что на последнем этапе они будут способны поражать "Шахеды".