Дроны могли долететь до Ямала: план "Ковер" объявили в аэропорту Надым

Очень интересная новость появилась утром 5 мая. В России ввели ограничения в аэропорту Надым. Это на Ямале, что очень далеко от Украины.

24 Канал собрал детали.

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Что известно о возможной угрозе БПЛА для Ямала 5 мая

Надым – это город в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Он близок к Северному Полярному кругу, среднегодовая температура в Надыме составляет -6 градусов.

Интересно, что на днях говорилось о похожих событиях за Полярным кругом. Россияне якобы сбивали дроны в Мурманске. Между тем Надым еще дальше, чем Мурманск, – он расположен за 2,5 тысячи километров от Украины.

Российские СМИ писали, что план "Ковер" был объявлен в аэропорту Надым в ЯНАО с 10 утра по местному времени. Задержали рейсы на вылет и на прилет.

Расстояние от Надыма до Украины / Скриншот

Представители Росавиации дважды подчеркнули, что ограничения временные.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет,

– написали там.