"Прямо на меня летит": россияне массово показывают атаку дронов и кадры прилетов в Москве

30 мая россиян постигли проблемы. Так, в Москве жалуются о массовой атаке беспилотников.

Россияне массово начали показывать атаку дронов, а также кадры прилетов. Соответствующие кадры публикуют в телеграм-каналах, информирует 24 Канал.

К теме Неужели "Шахеды" заблудились: в Москве жалуются о массовой атаке беспилотников, повреждены высотки

Россияне массово показывают атаку дронов

На обнародованном видео можно увидеть работу российского ЗРК "Панцирь" в Москве.

Как работает ПВО в Москве: смотрите видео

Также житель села Ильинское Красногорского округа снял на видео летящий в сторону Москвы беспилотник. Пропагандисты говорят, что сейчас на территории всего Подмосковья активно работает ПВО.

Прямо над нашим домом. Прямо на меня летит,

– жалуются россияне.

РосСМИ пишут, что 13 беспилотников якобы сбили на подлете в Москву. Еще 3 дрона попали в жилые дома. Предварительно, к сожалению, погибших нет.

К тому же в России вели план "Тайфун". Это сбор личного состава, привлекаемый к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Россияне фиксируют взрывы: смотрите видео

Кстати, также очевидцы сняли на камеру возможное попадание на Рублевке, где расположены элитные дома россиян.

Прилеты на Рублевке: смотрите видео

Что этому предшествовало