О том, что российские власти готовятся к продолжению налетов вглубь страны, ранее затрагивавшие лишь близкие к фронту области, рассказал на условиях анонимности чиновник правительства страны-террористки. И все это несмотря на "славную" российскую ПВО.

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С противовоздушной обороной России есть проблемы

Во вторник в "министерстве войны" России заявили, что атаковали Москву и Подмосковье 8 беспилотников. При этом 5 из них вроде бы удалось сбить, а 3 – подавить системами радиоэлектронной борьбы.

И это при том, что, как утверждали местные жители, дроны попали в жилые дома в Москве. Более того, по данным некоторых телеграм-каналов беспилотников на самом деле могло быть не 8, а 25. Некоторые же вообще заявляли о 32 "птичках" в воздухе.

Интересно, что такая атака на столицу страны-оккупантки стала возможной, несмотря на многочисленное восхваление российского ПВО, а также несмотря на задействование ОМОНа в поисках воздушных целей в небе. Как-то объяснить это взялся председатель комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, который заявил, что защититься от таких налетов средствами противовоздушной обороны якобы невозможно.

У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств ПВО,

– сказал он.

Более того, он еще в марте предупреждал, что и украинская разведка, и разведка НАТО на самом деле знает о зонах расположения российских ПВО. Следовательно, можно запускать дроны так, чтобы они долетали до целей.

Достойно внимания! Несмотря на такие заявления, противовоздушной обороне Украины наоборот удается отражать массовые атаки ракетами и дронами, которых значительно больше несчастных официально признанных в Москве 8 БПЛА. Так, например, также в ночь на 30 мая на подступах к Киеву удалось приземлить 29 дронов-камикадзе.

В Кремле пытаются делать вид, что все хорошо

Несмотря на такие заявления Картаполова, через несколько часов после налета пресс-секретарь российского диктатора Песков бросился утверждать, что едва ли не самая лучшая в мире ПВО на самом деле сработала "хорошо" и "должным образом". Более того, заверил, что якобы для жителей Москвы и Подмосковья "нет никакой угрозы".

И это при том, что после атаки сами же россияне сообщили о взрыве в квартире на 25 этаже жилой многоэтажки на улице Атласова в Новой Москве, в результате чего в нескольких квартирах поблизости вылетели стекла. А также сообщали о том, что БПЛА якобы влетел в окно на 16 этаже на улице Профсоюзной, из-за чего было повреждено стекло.

Интересно и то, что Песков, очевидно, не согласовал свои утверждения с начальником. Сам же Путин наоборот признал, что проблемы с ПВО все же есть.

Чтобы в своих показаниях не путались и пропагандисты, им в первые часы после атаки дали команду не игнорировать взрывы, но и не обострять восприятие ситуации. Более того, им "сверху" дали методичку относительно того, как именно нужно говорить о ночном инциденте.

Как отметил политолог Михаил Виноградов, сегодня официальные лица в публичных комментариях излучают оптимизм. Они пытаются успокаивать граждан тем, что атака была успешно отбита, а три жилых дома на самом деле не были ее первоначальной целью.

Однако все эти попытки со временем могут быть напрасны. Ведь не исключено, что эта атака на российские регионы, расположенные вдали от линии фронта, не последняя.

Думаю, нам придется с этим жить достаточно долго. Конфликт с Украиной затягивается. В таких условиях риски растут для всех – и для простых россиян, и для элит,

– сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник правительства России.

Атака на Москву и область: коротко