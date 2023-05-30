Про те, що російська влада готується до продовження нальотів вглиб країни, які раніше зачіпали лише близькі до фронту області, розповів на умовах анонімності високопосадовець уряду країни-терористки. І все це попри "славнозвісну" російську ППО.

До теми Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві

З протиповітряною обороною Росії таки є проблеми

У вівторок у "міністерстві війни" Росії заявили, що атакували Москву та Підмосков'я 8 безпілотників. При цьому 5 з них нібито вдалося збити, а 3 – придушити системами радіоелектронної боротьби.

І це при тому, що, як стверджували місцеві мешканці, дрони таки влучили у житлові будинки в Москві. Ба більше, за даними деяких телеграм-каналів безпілотників насправді могло буди не 8, а 25. Деякі ж взагалі заявляли про 32 "пташки" у повітрі.

Цікаво, що така атака на столицю країни-окупантки стала можливою попри численне вихваляння російського ППО, а також попри задіяння ОМОНу у пошуках повітряних цілей у небі. Хоч якось це пояснити взявся голова комітету Думи з оборони Андрій Картаполов, який заявив, що захиститися від таких нальотів засобами протиповітряної оборони нібито неможливо.

У нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминаючи райони розташування засобів ППО,

— сказав він.

Ба більше, він ще у березні попереджав, що і українська розвідка, і розвідка НАТО насправді знає про зони розташування російських ППО. А відтак можна запускати дрони так, щоб вони долітали до цілей.

Варте уваги! Попри такі заяви протиповітряній обороні України навпаки вдається відбивати масові атаки ракетами та дронами, яких значно більше за нещасні офіційно визнані у Москві 8 БпЛА. Так, наприклад, також в ніч на 30 травня на підступах до Києва вдалося приземлити 29 дронів-камікадзе.

У Кремлі намагаються вдавати, що все добре

Попри такі заяви Картаполова, через декілька годин після нальоту прессекретар російського диктатора Пєсков кинувся стверджувати, що ледь не найкраща в світі ППО насправді спрацювала "добре" і "належним чином". Ба більше, запевнив, що нібито для мешканців Москви та Підмосков'я "немає жодної загрози".

І це при тому, що після атаки самі ж росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві, у результаті чого в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки. А також повідомляли про те, що БпЛА нібито влетів у вікно на 16 поверсі на Профспілковій вулиці, через що було пошкоджено скло.

Цікаво й те, що Пєсков, вочевидь, не узгодив свої твердження з начальником. Адже сам Путін навпаки визнав, що проблеми з ППО все ж таки є.

Тож щоб у своїх показах не плуталися й пропагандисти, їм у перші години після атаки дали команду не ігнорувати вибухи, але й не загострювати сприйняття ситуації. Ба більше, їм "згори" дали методичку щодо того, як саме потрібно говорити про нічний інцидент.

Як зазначив політолог Михайло Виноградов, сьогодні офіційні особи у публічних коментарях випромінюють оптимізм. Вони намагаються заспокоювати громадян тим, що атака була успішно відбита, а три житлові будинки насправді не були її початковою метою.

Однак усі ці намагання з часом можуть бути даремними. Адже не виключено, що ця атака на російські регіони, розташовані далеко від лінії фронту, не остання.

Думаю, нам доведеться з цим жити досить довго. Конфлікт з Україною затягується. У таких умовах ризики зростають для всіх – і для простих росіян, і для еліт,

– сказав на умовах анонімності високопосадовець уряду Росії.

Атака на Москву та область: коротко