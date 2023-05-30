Про те, що російська влада готується до продовження нальотів вглиб країни, які раніше зачіпали лише близькі до фронту області, розповів на умовах анонімності високопосадовець уряду країни-терористки. І все це попри "славнозвісну" російську ППО.
До теми Влучання в будинки, евакуація, план "Тайфун" і шалена паніка: все про атаку дронів у Москві
З протиповітряною обороною Росії таки є проблеми
У вівторок у "міністерстві війни" Росії заявили, що атакували Москву та Підмосков'я 8 безпілотників. При цьому 5 з них нібито вдалося збити, а 3 – придушити системами радіоелектронної боротьби.
І це при тому, що, як стверджували місцеві мешканці, дрони таки влучили у житлові будинки в Москві. Ба більше, за даними деяких телеграм-каналів безпілотників насправді могло буди не 8, а 25. Деякі ж взагалі заявляли про 32 "пташки" у повітрі.
Цікаво, що така атака на столицю країни-окупантки стала можливою попри численне вихваляння російського ППО, а також попри задіяння ОМОНу у пошуках повітряних цілей у небі. Хоч якось це пояснити взявся голова комітету Думи з оборони Андрій Картаполов, який заявив, що захиститися від таких нальотів засобами протиповітряної оборони нібито неможливо.
У нас дуже велика країна і завжди знайдеться лазівка, де безпілотник може пролетіти, оминаючи райони розташування засобів ППО,
— сказав він.
Ба більше, він ще у березні попереджав, що і українська розвідка, і розвідка НАТО насправді знає про зони розташування російських ППО. А відтак можна запускати дрони так, щоб вони долітали до цілей.
У Кремлі намагаються вдавати, що все добре
Попри такі заяви Картаполова, через декілька годин після нальоту прессекретар російського диктатора Пєсков кинувся стверджувати, що ледь не найкраща в світі ППО насправді спрацювала "добре" і "належним чином". Ба більше, запевнив, що нібито для мешканців Москви та Підмосков'я "немає жодної загрози".
І це при тому, що після атаки самі ж росіяни повідомили про вибух у квартирі на 25 поверсі житлової багатоповерхівки на вулиці Атласова у Новій Москві, у результаті чого в кількох квартирах поблизу вилетіли шибки. А також повідомляли про те, що БпЛА нібито влетів у вікно на 16 поверсі на Профспілковій вулиці, через що було пошкоджено скло.
Цікаво й те, що Пєсков, вочевидь, не узгодив свої твердження з начальником. Адже сам Путін навпаки визнав, що проблеми з ППО все ж таки є.
Тож щоб у своїх показах не плуталися й пропагандисти, їм у перші години після атаки дали команду не ігнорувати вибухи, але й не загострювати сприйняття ситуації. Ба більше, їм "згори" дали методичку щодо того, як саме потрібно говорити про нічний інцидент.
Як зазначив політолог Михайло Виноградов, сьогодні офіційні особи у публічних коментарях випромінюють оптимізм. Вони намагаються заспокоювати громадян тим, що атака була успішно відбита, а три житлові будинки насправді не були її початковою метою.
Однак усі ці намагання з часом можуть бути даремними. Адже не виключено, що ця атака на російські регіони, розташовані далеко від лінії фронту, не остання.
Думаю, нам доведеться з цим жити досить довго. Конфлікт з Україною затягується. У таких умовах ризики зростають для всіх – і для простих росіян, і для еліт,
– сказав на умовах анонімності високопосадовець уряду Росії.
Атака на Москву та область: коротко
- Про масову атаку безпілотників у Росії почали бідкатися в ніч на 30 травня, одразу після атаки країни-терористки на Київ. Ба більше, також росіяни заявили, що в області гриміли вибухи, причиною яких могла бути робота ППО.
- Через декілька годин атаку безпілотників прокоментував Путін. На його думку, винною традиційно виявилася Україна. Ба більше, кинувся абсурдно погрожувати нашій державі відповіддю.
- Натомість радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна ніяк не причетна до атаки безпілотників на Москву. Проте він із задоволенням за ними спостерігає.
- Цікаво, що попри намагання заспокоїти місцеве населення, росіяни за декілька годин після атаки у мережі самі продемонстрували увесь свій "спокій". Від них лунали як обурення в бік російської влади, так і традиційні заклики знищити Україну та вдарити по Лондону.