На те, як розповідати про атаки безпілотників на столицю країни-окупантки та Підмосков'я, вказали російським ЗМІ в адміністрації Путіна. Про це "Медузі" розповіли джерела у російських державних та провладних медіа.

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"Прекрасна робота ППО" та "спокійні громадяни"

Зокрема, у Путіна хочуть висвітлити недолугість тих, хто запустив дрони, і водночас прославити власні сили протиповітряної оборони. Відтак при описі "тривожних подій" ЗМІ "попросили":

розповідати та звертати увагу на нібито "успішну роботу ППО",

висвітлювати реакцію "федеральних служб" та керівництва Москви та Підмосков'я як "миттєву", а їхню роботу як "якісну та зосереджену".

Щоправда, цікаво, що попри таку методичку з описом успішної роботи ППО сам Путін 30 травня таки визнав проблеми з протиповітряною обороною у столиці. Її роботу у вівторок він назвав "задовільним результатом", однак заявив, що є над чим працювати.

Натомість про саму атаку пропагандисти Росії повинні говорити як про "провокацію", мету якої так і не досягли. Ба більше, щоб пояснити взагалі причину раптової появи безпілотників, російські медіа повинні акцентувати на тому, що завдання атаки було "психологічним", однак натомість місцеві не піддалися та нібито показали "спокій і витримку".

Проте зауважимо, що з останнім кремлівська влада таки трішки "перегнула", адже уже через декілька годин місцеві продемонстрували у мережі увесь свій "спокій". Лунали як обурення в бік російської влади, так і заклики знищиту Україну та вдарити по Лондону.

Під гарячу руку попали й свої

У "методичці" в адміністрації дали й вказівки про те, як цитувати коментарі з приводу атаки безпілотників:

депутата Держдуми Олександра Хінштейна,

керівника "Центру розвитку транспортних технологій" Олексія Рогозіна, який є сином колишнього голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна,

російського терориста Ігоря Гіркіна "Стрєлкова".

Згідно з рекомендаціями, інформація про усі їхні коментарі повинна звучати з негативним забарвленням.

Зазначені особи не догодили царю тим, що розповідали непотрібні деталі щодо атаки та реакції на неї. Так, Олександр Хінштейн у телеграм-каналі опублікував "первинний перелік місць падіння збитих БПЛА біля Підмосков'я", з якого випливало, що один з безпілотників збили поблизу резиденції російського диктатора "Ново-Огарьово" у селі Усово. Ба більше, за інформацією російських ЗМІ, атака була націлена саме на путінську еліту.

Олексій Рогозін же розповідав, які саме типи безпілотників могли використовуватися під час атаки на Москву та область, а "Стрєлков" натомість почав у мережі підіймати паніку заявою, що очільник російської столиці нібито терміново формує групи для відправлення до Донецька, Горлівки та Шебекіно. Там вони повинні ознайомитися з "досвідом роботи міських установ в умовах негативного впливу безпілотників".

Атака на Москву та область: коротко