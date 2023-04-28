"Атака дронов" продолжается: в Шереметьево не мог сесть самолет, а под Белгородом взрывы у подстанции
Россияне уже спят и видят какие-то беспилотники в небе. На этот раз летательные аппараты были обнаружены в Московской и Белгородской областях России.
Российские граждане уже понемногу начинают привыкать к ежедневным атакам дронами в небе. Жертв или раненых в результате налетов неизвестных добрых беспилотников пока нет. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Дрон заметили у аэропорта в Москве
Днем 28 апреля в сети стали распространять сообщения о том, что командующий воздушным судном Boeing якобы заметил маленький летательный аппарат при посадке самолета в аэропорту Шереметьево в Москве. По данным россиян, этот самолет летел из Нижнекамска в столицу России.
Пилоты рассказали, что дрон вроде бы находился достаточно близко к борту. Однако им якобы удалось успешно его обойти и нормально посадить самолет на российский аэродром.
Целых 5 беспилотников зафиксировали в Белгороде
Также днем 28 апреля в интернете появилось видео, где вроде бы видно, как беспилотники атакуют электроподстанцию в поселке Нежеголь в Белгородской области. Российские СМИ отметили, что в небе заметили до 5 БПЛА, впоследствии в районе подстанции раздались взрывы.
5 беспилотников атаковали Белгородскую область: смотрите видео
Потом россияне проинформировали, что 2 снаряда беспилотникам вроде бы удалось сбросить, остальные 2 якобы перехватило российское ПВО. Эти удары, по словам пропагандистов, нанесли "незначительные повреждения". Пострадавших вроде бы нет.
Неизвестные беспилотники над Россией: последние новости
- 27 апреля неизвестный добрый беспилотник был замечен также в Подмосковье. Как передают российские СМИ, жители региона "сильно перепугались" и сообщили об этом в полицию.
- Вечером 26 апреля в городе Курчатов россияне услышали взрывы и свист. По словам пропагандистов, российская ПВО якобы заметила беспилотник, который летел в направлении Курской АЭС.
- Утром 26 апреля стало известно, что вроде бы беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь, что в Белгородской области. По словам россиян, устройство не сдетонировало, поэтому каких-либо нарушений в работе подстанции якобы нет.