"Атака дронов" продолжается: в Шереметьево не мог сесть самолет, а под Белгородом взрывы у подстанции

Россияне уже спят и видят какие-то беспилотники в небе. На этот раз летательные аппараты были обнаружены в Московской и Белгородской областях России.

Российские граждане уже понемногу начинают привыкать к ежедневным атакам дронами в небе. Жертв или раненых в результате налетов неизвестных добрых беспилотников пока нет. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Дрон заметили у аэропорта в Москве

Днем 28 апреля в сети стали распространять сообщения о том, что командующий воздушным судном Boeing якобы заметил маленький летательный аппарат при посадке самолета в аэропорту Шереметьево в Москве. По данным россиян, этот самолет летел из Нижнекамска в столицу России.

Пилоты рассказали, что дрон вроде бы находился достаточно близко к борту. Однако им якобы удалось успешно его обойти и нормально посадить самолет на российский аэродром.

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Также днем 28 апреля в интернете появилось видео, где вроде бы видно, как беспилотники атакуют электроподстанцию в поселке Нежеголь в Белгородской области. Российские СМИ отметили, что в небе заметили до 5 БПЛА, впоследствии в районе подстанции раздались взрывы.

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Потом россияне проинформировали, что 2 снаряда беспилотникам вроде бы удалось сбросить, остальные 2 якобы перехватило российское ПВО. Эти удары, по словам пропагандистов, нанесли "незначительные повреждения". Пострадавших вроде бы нет.

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