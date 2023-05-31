"Всемогущая" ПВО: россияне столкнулись с проблемами защиты аэропортов от дронов
У россиян новые проблемы. Так, вражеские аэропорты не могут приступить к закупке специального технического оборудования для защиты от беспилотников.
Представители нескольких авиаузлов заявили, что приобретение пока невозможно, поскольку необходимо определить порядок их сертификации и установки. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Проблемы оккупантов с защитой аэропортов от дронов
Как стало известно, российские аэропорты не могут приступить к закупке специального технического оборудования для защиты от беспилотников.
Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, обязательно подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. К примеру, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство,
– пожаловался гендиректор компании "Юмирс" Андрей Клюев.
Проблему с закупкой средств борьбы с БПЛА также подтвердил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков.
Кроме этого, в пресс-службе калининградского Храброво сообщили, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования.
В аэропорту Внуково рассказали, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной, а обеспечивают безопасность на земле.
Атака дронов на Москву: что известно
- 30 мая в России заявили о неизвестной атаке дронами.
- Сначала российские СМИ писали, что Москву атаковали 32 беспилотника. Так, 19 были сбиты в Подмосковье, около 10 упали в черте города, зацепившись за деревья.
- Позже минобороны России заявило, что якобы Москву атаковали 8 БпЛА и все цели были сбиты. В атаке уже обвинили Украину.
- Кстати, 3 дрона попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и Атласовой улице в Новой Москве. Говорят, что пострадавших нет.