У россиян новые проблемы. Так, вражеские аэропорты не могут приступить к закупке специального технического оборудования для защиты от беспилотников.

Представители нескольких авиаузлов заявили, что приобретение пока невозможно, поскольку необходимо определить порядок их сертификации и установки. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Проблемы оккупантов с защитой аэропортов от дронов

Как стало известно, российские аэропорты не могут приступить к закупке специального технического оборудования для защиты от беспилотников.

Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, обязательно подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. К примеру, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство,

– пожаловался гендиректор компании "Юмирс" Андрей Клюев.

Проблему с закупкой средств борьбы с БПЛА также подтвердил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков.

Кроме этого, в пресс-службе калининградского Храброво сообщили, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования.

В аэропорту Внуково рассказали, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной, а обеспечивают безопасность на земле.

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