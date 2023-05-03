Будем "подключать сарматики" и "сколько терпеть": россияне истерически реагируют на "атаку Кремля"

3 мая россияне пожаловались, что Украина якобы "атаковала" Кремль беспилотниками. Жители страны-агрессорки уже в истерике начали комментировать инцидент.

Некоторые удивляются, как вообще "беспилотник из Украины" смог долететь до Кремля, а некоторые – начали призывать "разбомбить в ответ Банковую". Подробнее о реакции россиян на "атаку дронов" – читайте в материале 24 Канала.

Важно "Покушение на бункерного" и "это мы еще не начинали": как украинцы реагируют на "атаку" Кремля

Россияне в истерике из-за "атаки" Кремля

Россияне не понимают, действительно ли произошла "атака" на Кремль, или это постанова со стороны страны-агрессорки. К тому же они удивляются тому, как так называемый "украинский беспилотник" может долететь до центра Москвы.

"Вот прямо из Украины до самого Кремля долетел?"

"Интересно, по требованию хозяев из-за океана или свободная самодеятельность?"

"Какой позор"

"Это правда или постанова?"

"Это салют"

"Почему он вообще долетел?"

Некоторые назвали "атаку" якобы "покушением на Владимира Путина".

"Вообще-то покушение на президента – это похоже на объявление войны. Долго будем с*ськи мять еще?"

Реакция россиян на "атаку дронов на Кремль" / Скриншоты

Кроме того, жители государства-террористки призвали своих гоблинов ответить на "атаку Кремля". К тому же они говорят об "ударе по Банковой", где находится украинский президент.

"Бессмысленно радоваться атаке на Кремль. Сейчас ответ будут запускать походу"

"Если е*нуть по Банковой, это на Западе будет расценено как "преднамеренное и не спровоцированное нападение". На Западе о "нападении на Кремль" не в курсе. Молчат"

"Ну что? Дальше будем терпеть? Или может будем сарматики уже подключать"

"Это уже пи*дец, теперь можно в ответ полную пилотку надвигать"

У россиян – истерика / Скриншоты

Что известно об "атаке беспилотников" на Кремль