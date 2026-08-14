Враг тоже не стоит на месте: офицер НГУ рассказал, что изменилось в работе дронов на фронте

Российские военные активно адаптируются к новым украинским дронам, пытаясь противодействовать им с помощью мобильных огневых групп, средств радиоэлектронной борьбы и других систем. В то же время Украина также постоянно меняет тактику и технические возможности беспилотников.

Офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что сейчас идет настоящая гонка инноваций, в которой обе стороны вынуждены постоянно адаптироваться к новым условиям на поле боя.

Россияне уже ищут способы противодействия украинским дронам

По словам Андрея Отченаша, еще около двух месяцев назад украинские военные регулярно демонстрировали поражение российской техники на значительном расстоянии от линии обороны. В частности, речь шла о работе дронов Hornet, которые проводили атаки на грузовики и военные объекты противника.

Однако в последнее время таких видео стало значительно меньше. По мнению военного, это свидетельствует о том, что россияне уже пытаются адаптироваться к работе украинских беспилотников.

Офицер бригады НГУ о дронах на фронте: видео

В частности, противник использует мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и системы радиоэлектронного распознавания. Россияне пытаются обнаруживать и сбивать украинские дроны.

На сто процентов противник развивается в этом направлении, он пытается сбивать наши средства,

– отметил Отченаш.

Однако Украина также не стоит на месте. Частоты, на которых работают дроны Hornet, могут меняться буквально каждый день. Кроме того, военные постоянно расширяют спектр вариантов применения беспилотников.

К слову. Украина тестирует реактивные дроны-перехватчики, способные развивать скорость свыше 600 км/ч для борьбы с новыми воздушными угрозами. Эти разработки, как отметил Михаил Федоров, призваны противодействовать реактивным версиям вражеских БПЛА "Шахед".

Офицер бригады НГУ "Рубеж" считает противостояние беспилотных технологий настоящей гонкой инноваций. По его мнению, преимущество в ней получит тот, кто сможет быстрее адаптироваться к изменениям и будет иметь достаточно ресурсов для разработки и производства новых средств.

Финансовые возможности имеют большой значения, ведь больше ресурсов позволяет проводить больше испытаний, допускать ошибки в ходе разработки и создавать большее количество новых средств.