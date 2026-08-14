Офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що зараз тривають справжні перегони інновацій, у якій обидві сторони змушені постійно адаптуватися до нових умов на полі бою.

Росіяни вже шукають протидію українським дронам

За словами Андрія Отченаша, ще близько двох місяців тому українські військові регулярно демонстрували ураження російської техніки на значній відстані від лінії оборони. Зокрема, йшлося про роботу дронів Hornet, які атакували вантажівки та військові об'єкти противника.

Однак останнім часом таких відео стало значно менше. На думку військового, це свідчить про те, що росіяни вже намагаються адаптуватися до роботи українських безпілотників.

Офіцер бригади НГУ про дрони на фронті: відео

Зокрема, противник використовує мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та системи радіоелектронного розпізнавання. Росіяни намагаються виявляти та збивати українські дрони.

Сто відсотків противник розвивається в цьому напрямку, він намагається наші засоби збивати,

– зазначив Отченаш.

Проте Україна також не стоїть на місці. Частоти, на яких працюють дрони Hornet, можуть змінюватися буквально щодня. Крім того, військові постійно збільшують кількість варіантів застосування безпілотників.

До слова. Україна тестує реактивні дрони-перехоплювачі, здатні розвивати швидкість понад 600 кілометрів на годину для боротьби з новими повітряними загрозами. Ці розробки, як зазначив Михайло Федоров, покликані протидіяти реактивним версіям ворожих БпЛА "Шахед".

Офіцер бригади НГУ "Рубіж" вважає протистояння безпілотних технологій справжніми перегонами інновацій. На його думку, перевагу в ній отримає той, хто зможе швидше адаптуватися до змін і матиме достатньо ресурсів для розробки та виробництва нових засобів.

Фінансові можливості мають велике значення, адже більший ресурс дозволяє проводити більше випробувань, припускатися помилки під час розробки та створювати більшу кількість нових засобів.