Украина создала дрон, который может погружаться под воду: Forbes описали угрозу такой "игрушки"

Похоже, украинские разработчики создали дрон-квадрокоптер, который без проблем может погружаться под воду, после чего взлетать обратно в воздух. Эта "игрушка" может быть значительно опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно о новом типе беспилотников для ВСУ

Так, украинский эксперт по радиоэлектронной борьбе и беспилотникам Сергей "Флеш" Бескрестнов показал видео, на котором дрон-квадрокоптер садится на воду, тонет, а потом запускает роторы и снова поднимается в воздух.

Как и в случае со многими дронами, эта новая игрушка может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд. Концепция "летающих подводных дронов" существует с 1920-х годов, но только сейчас технологии позволяют сделать это реальностью.

По крайней мере теоретически квадрокоптер может летать в заданное место, нырять под воду и работать в режиме подводной лодки. Конечно, вода гораздо плотнее воздуха, и скорость плавания медленная, поэтому батареи быстро разряжаются,

– указывают в издании.

Отмечается, что поскольку Украина разрабатывает подводные беспилотники, то, возможно, она видят для них особую нишу. Например, такие дроны могут прятаться в озерах, прудах, каналах или многих заполненных водой кратерах. Это делает задачу проверки маршрута на наличие беспилотников из засады намного сложнее. Или же их можно было тайно высадить в прибрежных районах и активировать, когда российские транспортные средства появятся на суше или лодки будут приближаться к воде.