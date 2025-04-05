"Технология времен СССР": Буданов раскрыл суть дронов на оптоволокне

Дроны на оптоволокне обладают рядом технических преимуществ, главная из которых устойчивость к средствам РЭБ. Россияне уже давно используют эти виды беспилотников. Украина тоже начала их применять.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, дроны на оптоволокне – это, по сути, модернизация того, что существует. Разведчик говорит, что оптоволоконные решения нельзя назвать новыми, передает 24 Канал.

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Изобретение родом из 70-х

Буданов отметил, что все советские противотанковые управляемые ракеты работали на проводе подобным образом, что и современные дроны на оптоволокне. Сейчас заменили провод на оптоволоконный и подключили не к противотанковой ракете, а к дрону. Впрочем, само технологическое решение относится к 70-ым годам.

"Единственная проблема, как и в советских системах, так и здесь. Если объект, который запускается, встречает какое-то препятствие в виде кустов, то кабель обрывается", – добавил генерал.

Напомним, что главком Сырский сообщил о наращивании количества и способности беспилотников на оптоволокне. "Беспилотные комплексы с дистанцией поражения 20 километров уже работают на фронте", – рассказал он.