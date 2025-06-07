НАТО не имеет противодействия, – СНБО о новом опасном оружии, которое используют россияне

Оккупанты уже активно применяют в боевых действиях в Украине дроны на оптоволокне. Западные армии пока не готовы ответить на такой вызов.

Оккупанты активно применяют FPV-дроны и беспилотники на оптоволокне, против которых пока нет эффективных средств противодействия, передает 24 Канал.

Смотрите также Дрон-перехватчик сбил российский разведывательный БпЛА на рекордном расстоянии до линии фронта

НАТО "отстает"

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что дроны на оптоволокне будут развиваться, как у нас, так и у врага. Китайцы будут помогать россиянам увеличивать их дальность от 30 до 50 километров.

Между тем армии НАТО не имеют технологий противодействия дронам на оптоволокне вообще.

Чиновник уточнил, что часть высокотехнологичного оружия, которая была преимуществом с 80-х и до 2022, больше не дает такого преимущества на поле боя перед массой людей и дронов.

Коваленко заметил, что Запад не сделал выводов после того, как подсанкционный Иран развил сферу ударных БПЛА, а война России против Украины дала даже им новый рывок в развитии.

"Здесь или шевелиться, или дальше сидеть и думать, что танки "Леопард" и ограниченное количество крылатых ракет все решат", – подытожил чиновник.