В России заявляют, что на территории военного арсенала в Волгоградской области упали два БпЛА

В России неспокойно, там время от времени сообщают об атаках беспилотников на разные регионы. В частности, два БпЛА якобы упали на территории Волгоградского военного арсенала.

Российские СМИ пишут, что во время атаки БпЛА в Волгоградской области России в ночь на пятницу, 8 марта, два дрона упали на территории воинской части в поселке Котлубань. Там расположен военный арсенал, передает 24 Канал.

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Один дрон взорвался

Об этом стало известно 11 марта.

Как пишут телеграмм-каналы, один беспилотник после падения взорвался. Информации о разрушениях нет. Россияне также традиционно заявляют, что обошлось без пострадавших.

В то же время нет никаких фото или подтверждений этого.

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