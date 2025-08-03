В результате террористической атаки россиян по Киеву погиб 31 человек, среди них 5 детей. Оккупанты использовали "Шахеды" с реактивным двигателем, которые труднее перехватить.

Именно дроны россияне научились полноценно изготавливать на своей территории. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что говорится не об общеупотребительном товаре.

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Как Россия смогла нарастить производство дронов?

Россияне так и не смогли самостоятельно делать автомобили, телефоны, даже бытовая техника им не удается. Все это они поставляли с Запада или Китая, но с дронами все произошло иначе.

Они напряглись и самостоятельно начали их делать. Это выглядит неприятно, но есть ряд объяснений, почему все удалось,

– сказал Иван Ступак.

Прежде всего – денежные ресурсы, которые есть у России. Власть оптимизирует бюджет. Само слово "оптимизация" теперь используют, когда говорят о врезании выплат, в частности социальных, образовательных, экономических. Общую сумму оценивают в 25 миллиардов долларов. Теперь эти средства должны пойти на военные нужды.

Кроме этого, Россия имеет партнеров, которые ей помогают. Хотя Китай не принимает непосредственного участия в войне, но продает Кремлю все, что ему нужно. На этом Пекин очень хорошо наживается.

Большая территория позволяет россиянам располагать свои производства далеко от Украины, куда наши беспилотники очень редко достигают. К тому же, для задания существенных результатов нужно, чтобы в Елабугу долетало хотя бы несколько десятков дронов,

– добавил Иван Ступак.

Интересно, что в ГУР МО опубликовали информацию о человеке, который отвечает за запуск беспилотников по Украине. Поэтому каждого преступника рано или поздно удастся привлечь к ответственности.

Также важно понимать, что Россия ежедневно продает своих энергоресурсов примерно на 600 миллионов евро. Это огромные суммы, которые позволяют Кремлю продолжать войну.

Заметим, после угроз Дональда Трампа, часть стран все-таки начали отказываться от российской нефти. В частности индийские компании приостановили закупки в Москве. Президент США обещал вторичные санкции для стран, которые этого не сделают.