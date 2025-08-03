Как России удалось существенно нарастить производство дронов: экс-сотрудник СБУ назвал причины
- Россия смогла нарастить производство дронов и теперь создает "Шахеды" с реактивными двигателями.
- Расположение производств на большой территории России усложняет возможность поражения украинскими беспилотниками.
- После угроз со стороны Дональда Трампа некоторые страны, в частности индийские компании, начали отказываться от закупок российской нефти.
В результате террористической атаки россиян по Киеву погиб 31 человек, среди них 5 детей. Оккупанты использовали "Шахеды" с реактивным двигателем, которые труднее перехватить.
Именно дроны россияне научились полноценно изготавливать на своей территории. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что говорится не об общеупотребительном товаре.
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Как Россия смогла нарастить производство дронов?
Россияне так и не смогли самостоятельно делать автомобили, телефоны, даже бытовая техника им не удается. Все это они поставляли с Запада или Китая, но с дронами все произошло иначе.
Они напряглись и самостоятельно начали их делать. Это выглядит неприятно, но есть ряд объяснений, почему все удалось,
– сказал Иван Ступак.
Прежде всего – денежные ресурсы, которые есть у России. Власть оптимизирует бюджет. Само слово "оптимизация" теперь используют, когда говорят о врезании выплат, в частности социальных, образовательных, экономических. Общую сумму оценивают в 25 миллиардов долларов. Теперь эти средства должны пойти на военные нужды.
Кроме этого, Россия имеет партнеров, которые ей помогают. Хотя Китай не принимает непосредственного участия в войне, но продает Кремлю все, что ему нужно. На этом Пекин очень хорошо наживается.
Большая территория позволяет россиянам располагать свои производства далеко от Украины, куда наши беспилотники очень редко достигают. К тому же, для задания существенных результатов нужно, чтобы в Елабугу долетало хотя бы несколько десятков дронов,
– добавил Иван Ступак.
Интересно, что в ГУР МО опубликовали информацию о человеке, который отвечает за запуск беспилотников по Украине. Поэтому каждого преступника рано или поздно удастся привлечь к ответственности.
Также важно понимать, что Россия ежедневно продает своих энергоресурсов примерно на 600 миллионов евро. Это огромные суммы, которые позволяют Кремлю продолжать войну.
Заметим, после угроз Дональда Трампа, часть стран все-таки начали отказываться от российской нефти. В частности индийские компании приостановили закупки в Москве. Президент США обещал вторичные санкции для стран, которые этого не сделают.