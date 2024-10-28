Силы обороны не отстают: комбат рассказал, как Россия модернизирует БпЛА

Россия имеет достаточные производственные мощности для обеспечения своей армии беспилотниками. Хотя Силы обороны часто имеют преимущества в их модернизации, россияне также делают шаги во внедрении новых технологий.

Так, оккупанты используют камеры на своих дронах и используют FPV-дроны на оптоволокне. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что ВСУ имеют гораздо лучших операторов дронов. Также он рассказал, как россиянам удается получить информацию о новых модернизациях и также их внедрять.

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Как Россия модернизирует БпЛА

Россияне начали использовать на "Шахедах" через Starlink камеры, которые передают онлайн изображение. Командир батальона рассказал, что не во всех зонах противника работают системы Starlink. Однако там, где работают, враг применяет их достаточно интенсивно.

Однако, благодаря планомерной политике, в частности государства Украины, поддержке правительства США, противник не на всех своих территориях может применять Starlink,

– отметил Федоренко.

Он отметил, что там, где оккупанты не имеют возможности применять именно эти средства связи, противник имеет несколько более сложные моменты с коммуникацией между разведывательными и огневыми средствами.

По применению противником различных беспилотных систем на поле боя, Россия сохраняет способности изготавливать и обеспечивать свои войска разведывательными и ударными дронами.

Это и FPV-дроны, и дроны многократного применения ударного типа действий, и разведывательные дроны, такие как Mavic. И то, что производит российский военно-промышленный комплекс, это "Орлан", Supercam, ZALA, разведывательные комплексы, и такие как "Ланцет" ударного типа действий,

– объяснил командир батальона

Кроме того, россияне используют FPV-дроны на оптоволокне. Хотя их применение достаточно ограничено, на определенных отрезках враг достаточно активно их использует. Говорится о тех участках, где есть ландшафт.

В то же время и Силы обороны в этом вопросе не отстают. Ряд подразделений Сил обороны уже применяет эти средства, другие подразделения поэтапно приобретают способность,

– подчеркнул Федоренко.

По его словам, в некоторых вопросах модернизации беспилотников украинские военные опережают противника, в некоторых вопросах есть паритет, но, к сожалению, время ВСУ уступают оккупантам.

Командир батальона также рассказал о российских операторах дронов. У россиян есть отдельные специализированные подразделения, которые профессионально занимаются именно беспилотными системами, их пилоты достаточно высокоэффективно выполняют боевые задачи. Обычно они мигрируют по линии фронта в зависимости от необходимости российско-оккупационных войск.

Однако все равно большинство средств Силы обороны пилотируют лучше. Это обусловлено тем, что мы раньше начали применять беспилотные системы так активно, по сравнению с врагом. Именно такого типа, как FPV-дроны, Mavic и дроны многоразового применения. Конечно, и такие средства, которые не имеет у противника, например, та же "Баба Яга",

– сказал он.

Несмотря на это противника не нужно недооценивать. Россияне развиваются и очень тщательно следят за всем, что делают Силы обороны.

Федоренко объяснил, что в коммуникации между подразделениями любое техническое решение распространяется очень быстро.

"Для примера, боеприпас "Дракарис". После того, как его впервые применили, батальон "Ахиллес" уже через четыре дня имел подобные образцы, и начал применять их также. В то же время некоторые решения Силам обороны удается скрывать достаточно долго. Только через полгода стало известно, что своими беспилотными системами можем сбивать российские. Тогда противник не мог понять, что же происходит", – отметил командир батальона.

Он отметил, что экспертам не стоит рассказывать о том, как работает та или иная системы. Слушая эти технические характеристики россияне потом берут все идеи себе.

К сожалению, вернее, к счастью, у них мозгов и креатива не так много, как у украинцев. Однако производственных возможностей у них больше на текущий момент, чем у Украины. Россияне те решения, которые перебрали от нас путем агентуры, анализом информационного пространства, достаточно быстро внедряют в системное масштабное производство,

– отметил он.

Подытоживая, Федоренко сказал, что гражданским людям важнее всего знать, действительно ли средства, которые они донанят, помогают украинским военным. Для этого людям стоит коммуницировать непосредственно с подразделениями.

"Как это происходит? Нам поставило государство FPV-дроны и дополнительно волонтерские организации, международные партнеры, и благодаря украинской нации мы закупили. Я понимаю, что на этот период времени, на неделю, у меня дронов хватает. Однако не хватает и комплектующих. Тогда я обращаюсь к украинской нации и говорю, помогите, пожалуйста, комплектующим", – объяснил командир батальона.

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