Так, окупанти використовують камери на своїх дронах та використовують FPV-дрони на оптоволокні. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що ЗСУ мають набагато кращих операторів дронів. Також він розповів, як росіянам вдається дістати інформацію про нові модернізації і також їх впроваджувати.

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Як Росія модернізує БпЛА

Росіяни почали використовувати на "Шахедах" через Starlink камери, які передають онлайн зображення. Командир батальйону розповів, що не в усіх зонах противника працюють системи Starlink. Однак там, де працюють, ворог застосовує їх достатньо інтенсивно.

Однак, завдяки планомірній політиці, зокрема держави України, підтримці уряду США, противник не на всіх своїх територіях може застосовувати Starlink,

– зазначив Федоренко.

Він зауважив, що там, де окупанти не мають можливості застосовувати саме ці засоби зв'язку, противник має дещо складніші моменти з комунікацією між розвідувальними та вогневими засобами.

Щодо застосування противником різних безпілотних систем на полі бою, Росія зберігає спроможності виготовляти та забезпечувати свої війська розвідувальними та ударними дронами.

Це і FPV-дрони, і дрони багаторазового застосування ударного типу дій, і розвідувальні дрони, такі як Mavic. І те, що виготовляє російський військово-промисловий комплекс, це "Орлан", Supercam, ZALA, розвідувальні комплекси, і такі як "Ланцет" ударного типу дій,

– пояснив командир батальйону

Крім того, росіяни використовують FPV-дрони на оптоволокні. Хоч їхнє застосування є досить обмежене, на певних відтинках ворог досить активно їх використовує. Мовиться про ті ділянки, де є ландшафт.

Водночас і Сили оборони в цьому питанні не відстають. Ряд підрозділів Сил оборони вже застосовує ці засоби, інші підрозділи поетапно набувають спроможності,

– наголосив Федоренко.

За його словами, в деяких питаннях модернізації безпілотників українські військові випереджають противника, в деяких питаннях є паритет, але, на жаль, часом ЗСУ поступаються окупантам.

Командир батальйону також розповів про російських операторів дронів. В росіян є окремі спеціалізовані підрозділи, які професійно займаються саме безпілотними системами, їхні пілоти достатньо високоефективно виконують бойові завдання. Зазвичай вони мігрують по лінії фронту залежно від необхідності російсько-окупаційних військ.

Однак все одно більшість засобів Сили оборони пілотують краще. Це обумовлено тим, що ми раніше почали застосовувати безпілотні системи так активно, порівняно з ворогом. Саме такого типу, як FPV-дрони, Mavic та дрони багаторазового застосування. Звісно, і такі засоби, які не має в противника, наприклад, та ж сама "Баба Яга",

– сказав він.

Попри це противника не потрібно недооцінювати. Росіяни розвиваються і дуже ретельно слідкують за всім, що роблять Сили оборони.

Федоренко пояснив, що в комунікації між підрозділами будь-яке технічне рішення розповсюджується дуже швидко.

"Для прикладу, боєприпас "Дракаріс". Після того, як його вперше застосували, батальйон "Ахіллес" вже через чотири дні мав подібні зразки, і почав застосовувати їх також. Водночас деякі рішення Силам оборони вдається приховувати достатньо довго. Лише через пів року стало відомо, що своїми безпілотними системами можемо збивати російські. Тоді противник не міг зрозуміти, що ж відбувається", – зауважив командир батальйону.

Він наголосив, що експертам не варто розповідати про те, як працює та чи інша системи. Слухаючи ці технічні характеристики росіяни потім беруть усі ідеї собі.

На жаль, вірніше, на щастя, в них мізків та креативу не так багато, як в українців. Однак виробничих спроможностей у них більше на поточний момент, ніж в України. Росіяни ті рішення, які перебрали від нас шляхом агентури, аналізом інформаційного простору, достатньо швидко впроваджують в системне масштабне виробництво,

– зазначив він.

Підсумовуючи, Федоренко сказав, що цивільним людям найважливіше знати, чи справді кошти, які вони донанять, допомагають українським військовим. Для цього людям варто комунікувати безпосередньо з підрозділами.

"Як це відбувається? Нам поставила держава FPV-дрони і додатково волонтерські організації, міжнародні партнери, і завдяки українській нації ми закупили. Я розумію, що на цей період часу, на тиждень, у мене дронів вистачає. Однак не вистачає і комплектуючих. Тоді я звертаюся до української нації і кажу, допоможіть, будь ласка, комплектуючим", – пояснив командир батальйону.

Важливо! Саме зараз батальйону "Ахіллес" потрібне додаткове фінансування на ударні крила зі штучним інтелектом. Закликаємо читачів 24 Каналу долучитись до збору за посиланням.