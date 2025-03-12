Копируют в ВСУ и масштабируют: какая главная угроза российских дронов на оптоволокне

К сожалению, враг тоже не стоит на месте, а развивается. В оккупационной армии появляется все больше дронов, которые сейчас стали критической угрозой для украинских военных.

Россияне большинство своих средств поражения скопировали в Украины. Об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что говорится прежде всего о FPV-дронах, дронах для сбросов, разведки.

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Какая опасность дронов на оптоволокне

Глядя на украинских военных, россияне переняли использование обычных коммерческих дронов для сбросов, разведки или задачи поражения. Все это оккупанты сейчас очень быстро масштабируют.

Враг копирует любую возможность, которую увидел с нашей стороны. Например, некоторые виды беспилотников, дронов-камикадзе, которые используют определенные технологии, чтобы быть устойчивыми к средствам РЭБ. Все это они быстро масштабируют, что составляет главную проблему,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Качество этих средств не является высоким, но противник пытается его увеличить. То же самое касается дронов на оптоволокне. Первую попытку запустить их еще в декабре 2022 года сделали украинские инженеры. Технология нуждалась в доработке, потому что не выполняла все нужные задачи, поэтому ее отложили.

Как видим, враг ее доработал и масштабировал производство. Конечно, не без участия китайских коллег, потому что есть информация, что на китайских фабриках активно собирают большое количество FPV-дронов на оптоволокне,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Поэтому главная задача Украины – как можно быстрее масштабировать те способности, которые мы имеем. Ведь в наших силах обеспечить потребности Вооруженных Сил в FPV-дронах, нужно только финансирование.

Согласно исследованию технологических сил Украины в 2024 году, только 40% производственных мощностей ВПК, а именно частных компаний, были загружены. Остальные были загружены благодаря волонтерским заказам или заказам со стороны военных. Очень большой объем был недозагружен, потому что государству, к сожалению, не хватает денег.