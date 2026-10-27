"Основной капитал – это человек": командир объяснил, почему дроны не смогут выиграть войну в одиночку

Командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что современные технологии не заменят бойцов в ближайшие годы. По его словам, представление о способности дронов вести боевые действия без участия пехоты является иллюзией.

Военнослужащий в эфире 24 Канала отметил, что человеческий фактор будет определять ход войны как минимум в течение следующих 5–10 лет. Он подчеркнул, что для функционирования любых беспилотных комплексов нужны не только технологии, но прежде всего специалисты, которые ими управляют.

Миф о войне роботов и роли пехоты

Юрий Федоренко предостерег общество от иллюзий относительно абсолютной автономности беспилотников и искусственного интеллекта на передовой.

Элемент хорошей пропаганды создал представление, будто войну ведут дроны – сами себя изготовили, сами отремонтировали и нанесли удар. Но забывается, что требуется масса дополнительного оборудования, а главное – капитал, который этим управляет. Основным капиталом остается и будет оставаться человек на поле боя в перспективе следующих 5 – 10 лет,

– подчеркнул командир.

Он также добавил, что надежды на исключительно роботизированные штурмы уже через полгода являются совершенно ошибочными. Сейчас российские войска лишь начинают применять отдельные образцы техники для имитации пехоты, собирая данные для дальнейших инженерных решений.

Особенности обеспечения и сбор на анатомическую броню

Особое внимание военный уделил обеспечению бойцов и удовлетворению потребностей подразделения. В частности, бригаде удалось решить критический вопрос о специальном снаряжении для военнослужащих-женщин, ведь стандартное снаряжение сдавливает грудь и через несколько месяцев или год может привести к онкологическим заболеваниям.

Нам нужно было 1 900 бронежилетов, чтобы обеспечить всех наших женщин, выполняющих задачи. Сбор шел очень медленно, поэтому я обратился к знакомым представителям бизнеса с просьбой завершить его. Сейчас партию изготавливают, и мы будем считать этот сбор завершенным,

– рассказал Юрий Федоренко.

В то же время сборы на детали для беспилотников, элементы питания и боеприпасы граждане поддерживают гораздо активнее. Военный призвал украинцев регулярно помогать Силам обороны, чтобы подразделения имели ресурсы для результативного уничтожения захватчиков.

Ранее бойцы подразделений беспилотных систем сорвали планы врага по окружению агломерации в Донецкой области, где оккупанты понесли колоссальные потери. Кроме того, украинские военные провели уникальную операцию, в ходе которой с помощью тяжелого гексакоптера эвакуировали бойца прямо с линии соприкосновения.