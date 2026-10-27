"Основним капіталом є людина": командир пояснив, чому дрони не виграють війну самі

Військовослужбовець в ефірі 24 Каналу зазначив, що людський фактор визначатиме хід війни щонайменше впродовж наступних 5 – 10 років. Він наголосив, що для функціонування будь-яких безпілотних комплексів потрібні не лише технології, а насамперед фахівці, які ними керують.

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Міф про війну роботів та роль піхоти

Юрій Федоренко застеріг суспільство від ілюзій щодо абсолютної автономності безпілотників і штучного інтелекту на передовій.

Елемент доброї пропаганди створив уявлення, ніби війну воюють дрони – самі себе виготовили, самі відремонтували й завдали удару. Але забувається, що потрібна купа додаткового обладнання, а головне – капітал, який цим оперує. Основним капіталом залишається і залишатиметься людина на полі бою в перспективі наступних 5 – 10 років– наголосив командир.

Він також додав, що сподівання на виключно роботизовані штурми вже через пів року є цілком помилковими. Наразі російські війська лише починають застосовувати окремі зразки техніки для імітації піхоти, збираючи дані для подальших інженерних рішень.

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Специфіка забезпечення та збір на анатомічну броню

Окрему увагу військовий приділив забезпеченню бійців і закриттю потреб підрозділу. Зокрема, бригаді вдалося вирішити критичне питання щодо спеціального екіпірування для військовослужбовиць, адже стандартне спорядження перетискає груди й за кілька місяців чи рік може призвести до онкологічних захворювань.

Нам треба було 1 900 бронежилетів для того, щоб закрити всіх наших жінок, які виконують завдання. Збір йшов дуже повільно, тому я звернувся до знайомих представників бізнесу із проханням закрити його. Наразі партію виготовляють, і ми будемо вважати цей збір закритим– розповів Юрій Федоренко.

Водночас збори на деталі до безпілотників, елементи живлення та боєприпаси громадяни підтримують значно активніше. Військовий закликав українців регулярно допомагати Силам оборони, аби підрозділи мали ресурс для результативного знищення загарбників.

Раніше бійці підрозділів безпілотних систем зірвали наміри ворога оточити агломерацію на Донеччині, де окупанти зазнали колосальних втрат. Крім того, українські військові здійснили унікальну операцію, під час якої важким гексакоптером евакуювали бійця просто з лінії зіткнення.