"Особо смертоносные": россияне используют новые самоуничтожающиеся беспилотники, – WP

Россия на фронте начала использовать новые самоуничтожающиеся беспилотники. Говорится о дронах на оптоволокне, которые трудно глушить РЭБ системами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Военные отмечают, что перемещение на фронте без систем РЭБ теперь является редкостью из-за высокого уровня угрозы.

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В чем опасность новых российских дронов

Россия в войне против Украины продолжает использовать преимущество в артиллерии и внедряет новые самоуничтожающиеся беспилотники на оптоволокне.

Это делает их особенно смертоносными, поскольку они в значительной степени неуязвимы для электронных помех, потому что управляются с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн,

– говорится в статье.

В издании объяснили, что переход российских военных на использование беспилотников, которые управляются с помощью оптоволоконных кабелей, делает глушение не всегда действенным.

По словам военного из 35 бригады морской пехоты, заметив кабели на ветвях деревьев, он не рискует обрезать их ножом, поскольку это может привлечь внимание врага, который, вероятно, атаковал бы другим дроном.

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Боец также рассказал журналистам, что после столкновения с такими беспилотниками появляется сильное чувство паранойи.

"Каждый звук, каждое движение вы воспринимаете как дрон и пытаетесь от него спрятаться", – заявил военный.

Как отметил другой военнослужащий, заместитель командира батальона, который воюет вблизи Покровска, любые перемещения на поле боя постоянно отслеживаются дронами как украинских, так и российской армии.

Использование транспортных средств без систем радиоэлектронной борьбы стало крайне редким из-за чрезвычайно высоких рисков.