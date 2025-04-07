"В этом нас обошли": военный честно сказал, какого эффективного оружия больше у России

Россия обошла Украину в производстве дронов на оптоволокне, поскольку основным поставщиком кабеля является Китай. Первые партии по государственным контрактам только сейчас поступают в украинскую армию.

В количестве враг абсолютно превосходит, но через несколько месяцев удастся достичь паритета. Подробнее 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Почему россияне преобладают в дронах на оптоволокне

Если говорить о модернизации и производстве беспилотников, враг не стоит на месте. Он активно наращивает свои возможности, в частности в сфере оптоволокна. Здесь следует объективно признать, что мы немного отстали – россияне достигли значительных успехов в маневрировании.

Противник быстрее смог нарастить оптоволокно. Нас обошли на маневр,

– подчеркнул Федоренко.

По количеству дронов на оптоволокне, враг имеет абсолютно критическое преимущество. Дело в том, что первые небольшие партии по государственным контрактам только сейчас начинают поступать в Силы обороны.

Заметьте! Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что дроны на оптоволокне имеют техническое преимущество в устойчивости к средствам РЭБ.

Это не потому, что мы упустили момент, а из-за проблем с доступом к оптоволоконному кабелю, основным поставщиком которого является Китай. Это объясняет, почему россияне смогли нарастить свои возможности быстрее.

Когда удастся достичь паритета

Что касается достижения паритета, по мнению командира 429 полка, это может произойти через несколько месяцев, и только на некоторых участках фронта.

К началу осени мы сможем обеспечить все структурные подразделения Сил обороны значительным количеством таких дронов,

– отметил Юрий Федоренко.

Сейчас подразделение "Ахиллес" активно использует дроны на оптоволокне, из которых 80% поступают благодаря поддержке украинского народа через донаты, и только 20% – это часть первой партии государственных дронов.

Технологии также быстро меняются. Если в начале оптоволокно использовалось для дронов, способных лететь на расстояние 8 – 9 километров от точки взлета до цели, сейчас же нужно работать на расстояниях 20 – 30 километров.

Это меняет принципы подхода к технологиям,

– подчеркнул военный.

Если катушка на дроне с боеприпасами и батареей может нести полезную нагрузку на 8 километров, то на 20 километров она должна быть значительно тяжелее, что требует больших дронов. Возникает вопрос: где брать такие дроны и кто их может эффективно изготавливать.

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Все эти сотни проблемных вопросов решаются ежедневно. Украинский народ, производители и государство находят решения. Поэтому Федоренко уверен, что до сентября удастся достичь паритета с противником на определенных участках фронта.