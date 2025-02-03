"Сейчас шаг за нами": как ВСУ противодействуют российским дронам на оптоволокне

Военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ уже учатся противодействовать российским FPV-дронам на оптоволокне и адаптируются к новым условиям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского для "Радио Свобода".

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Как украинские военные адаптируются к новым технологиям

По словам Сухаревского, первые применения дронов на оптоволокне со стороны противника военные зафиксировали еще в начале лета.

Это как раз этап холодной войны, когда гонка вооружения идет в разрезе того, что придумали что-то эффективное, соответственно другая сторона придумает, как этому противодействовать. И как раз сейчас шаг за нами,

– объяснил командующий СБС.

По его словам, украинские военные должны использовать эту технологию в своих интересах и найти эффективное средство борьбы с ней.

Озвучу наперед, что определенные задумки и результаты уже намечаются. После пути тестирования и масштабирования, я думаю, мы к этому дойдем,

– добавил Вадим Сухаревский.

Стоит отметить, что дроны на оптоволокне являются опасным оружием, поскольку средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективны в отношении них. Сейчас украинские бойцы уже учатся и адаптируются к этим дронам.

По словам командующего Сил беспилотных систем, уже закодифицировано более 14 производителей оптоволоконных дронов с общими параметрами от 10 до 15 километров с катушками разного типа. Он также подчеркнул, что украинским дипломатам необходимо просить партнеров ограничить поставки оптоволокна в Россию.