Полномасштабная война стала не просто войной артиллерии или бронетехники. Она превратилась в соревнование инженерных решений, программного обеспечения, искусственного интеллекта и скорости адаптации. Сегодня победу все чаще определяет не тот, у кого больше техники, а тот, кто быстрее обучается, тестирует новые решения и внедряет их на поле боя.

Именно по такому принципу работает батарея перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона 116-й отдельной механизированной бригады. Ее командир Владимир "Балу" Каминский пришел в армию добровольцем в 2022 году, не имея военного образования и опыта срочной службы. Сегодня он руководит несколькими экипажами, отвечает за боевую работу, укомплектование подразделения, развитие новых технологий и поиск современных решений для борьбы с российскими беспилотниками.

В беседе с 24 Каналом он рассказал, как по собственной инициативе начал экспериментировать с перехватчиками, почему будущее за искусственным интеллектом и какие качества сегодня определяют эффективного оператора БПЛА.

С чего все началось?

Для Владимира война началась в 5:30 утра 24 февраля 2022 года – с первых пролетов российских ракет и взрывов неподалеку. Уже в те минуты он понял: времени ждать нет. Чтобы защитить свою страну, нужно действовать немедленно.

Я пошел добровольцем, потому что считаю: мужчина в семье априори является защитником. Так, у меня не было военного образования, я не проходил срочную службу, но знал, что я далеко не единственный такой,

– говорит военный.

До полномасштабного вторжения он занимался предпринимательством. По словам командира, именно этот опыт стал для него ценной подготовкой к службе. "Балу" отмечает, что предприниматели привыкли работать в условиях постоянного стресса, самостоятельно контролировать все процессы и ежедневно взаимодействовать с людьми, и именно эти навыки оказались чрезвычайно полезными в армии.

Подразделение возникло из одного вопроса

История батареи началась не с приказа, а с идеи. Еще в начале службы в качестве зенитчика Владимир задал себе простой вопрос: почему беспилотники не могут уничтожать другие беспилотники? Именно тогда он вместе с сослуживцами приобрел первый, довольно примитивный дрон и начал экспериментировать с его возможностями.

Развитие подразделения, по словам военнослужащего, происходило постепенно. Во время первых испытаний команда анализировала результаты, выявляла недостатки и шаг за шагом совершенствовала конструкцию, тестируя различные технические решения. Впоследствии бойцы прошли специализированную подготовку, ведь, как подчеркивает "Балу", одного энтузиазма недостаточно – нужны глубокие знания и профессиональные навыки. Именно системная работа, постоянное обучение и практический опыт стали основой формирования подразделения в том виде, в котором оно работает сегодня.

Делая маленькие, но уверенные шаги, мы создали подразделение, которое имеем сегодня,

– говорит командир.



Работа военных в 116 ОМБр / Фото предоставлено 24 Каналу

Как искусственный интеллект меняет правила ведения боя?

"Балу" рассказывает, что его подразделение постоянно отслеживает новые технологические разработки и адаптирует свою работу к изменениям на поле боя. По его словам, развитие беспилотных технологий происходит настолько быстро, что решения, которые еще несколько месяцев назад считались эффективными, сегодня могут терять свою актуальность. Именно поэтому военные постоянно тестируют новые подходы и оценивают их результативность в реальных боевых условиях.

По мнению командира, в настоящее время одними из самых эффективных средств являются скоростные "крылья", оснащенные системами искусственного интеллекта и самонаведения. В то же время он подчеркивает, что универсальных решений не существует. Технология, демонстрирующая высокую эффективность на одном участке фронта, может оказаться менее результативной на другом. Причина – разная обстановка в воздухе, интенсивность работы средств радиоэлектронной борьбы и тактика противника, которая отличается в зависимости от направления. Именно поэтому подразделения вынуждены постоянно адаптировать технические решения и тактику к конкретным боевым условиям.

В то же время Россия также активно развивает и применяет дроны-перехватчики. Из-за этого борьба в воздухе все больше превращается в противостояние беспилотных систем, где решающее значение имеет не только качество отдельного дрона, но и эффективное взаимодействие различных экипажей и средств.

В таких условиях, объясняет командир, особое значение приобретает координация между разведывательными беспилотниками и экипажами перехватчиков. Формат этого взаимодействия зависит от конкретной боевой обстановки, однако одной из ключевых задач подразделения является прикрытие украинских разведывательных БПЛА от вражеских перехватчиков. Это позволяет сохранить разведывательные возможности подразделений и обеспечить выполнение боевых задач.

У противника также есть собственные перехватчики. Поэтому иногда наша задача – прикрывать наши разведывательные аппараты, чтобы они могли выполнить свою миссию,

– объясняет военный.



Бойцы 116 ОМБр помогают противодействовать российским дронам на фронте / Фото предоставлено 24 Каналу

Как работают операторы дронов-перехватчиков?

Военный рассказывает, что работа экипажей дронов-перехватчиков существенно отличается от применения обычных FPV-дронов, которые в основном используются для поражения наземных целей. Если оператор FPV работает в двумерной плоскости, то при воздушном перехвате нужно учитывать еще одно измерение – высоту. Кроме того, необходимо постоянно контролировать скорость и траекторию полета как собственного беспилотника, так и воздушной цели.

По словам командира подразделения Владимира "Балу", именно это значительно усложняет перехват. Вражеский беспилотник может в любой момент изменить высоту, скорость или направление движения, поэтому оператор должен мгновенно реагировать на изменение обстановки и корректировать свои действия. Именно скорость принятия решений и точность управления часто определяют успех перехвата.

Нам часто приходится действовать еще и интуитивно,

– отмечает он.

В то же время, как убежден "Балу", современные вызовы делают искусственный интеллект одним из самых перспективных направлений развития беспилотных технологий. По его мнению, в ближайшие годы ИИ станет одним из ключевых факторов эволюции беспилотной войны.

Часть функций перехватчиков уже постепенно берет на себя искусственный интеллект. Эти технологии уже внедряются, и в будущем их станет еще больше,

– прогнозирует он.



Успешная работа перехватчиков зависит, в частности, от скорости принятия решений / Фото предоставлено 24 Каналу

Какие навыки нужны бойцам и как подразделение работает с СОЧ?

Несмотря на высокотехнологичный характер подразделения, главным ресурсом остаются люди. При отборе новых бойцов командир обращает внимание не только на технические навыки.

Самое важное – психологическая устойчивость, дисциплина и готовность постоянно учиться,

– говорит "Балу".

Тот же принцип командир применяет и к военнослужащим, возвращающимся после самовольного оставления части (СОЧ). По его словам, вернуть мотивацию помогают не осуждение или наказание, а поддержка и возможность найти свое место в подразделении.

"Балу" подчеркивает, что никто не осуждает тех, кто вернулся, ведь все понимают, в каких условиях приходится воевать. Вместо этого он пытается определить, в чем человек будет наиболее эффективен: кто-то становится оператором БПЛА, кто-то – водителем или выбирает другую специальность в соответствии со своими способностями и опытом.

Я стараюсь дать человеку ту работу, в которой он сможет раскрыть себя наиболее эффективно,

– подчеркивает командир.

По его убеждению, именно такой подход формирует самое ценное для боевого подразделения – взаимное доверие. Оно становится решающим во время самых опасных боевых задач, когда экипаж одновременно осуществляет перехват воздушных целей, а российская авиация наносит удары управляемыми авиабомбами.

В такие моменты решающее значение имеют не только современные технологии или профессиональная подготовка, но и уверенность в сослуживцах. По словам "Балу", когда каждый знает свою роль и доверяет другим, подразделение работает как единый механизм, где успех операции зависит от слаженности действий, скорости реакции и взаимной поддержки.



Работа подразделения зависит от качественного взаимодействия в команде / Фото предоставлено 24 Каналу

"Создать современное технологичное подразделение"

Несмотря на постоянные боевые задачи, командир уже сегодня думает о будущем подразделения и его развитии. Он убежден, что война беспилотников стремительно меняется, а потому подразделения должны непрерывно совершенствоваться, осваивать новые технологии и наращивать свои возможности. Главной целью Владимира "Балу" остается расширение батареи и повышение ее эффективности.

Моя цель – создать батарею перехватчиков как современное, мобильное и технологичное подразделение, способное быстро наращивать свои возможности, эффективно противодействовать воздушным угрозам и выполнять поставленные задачи с максимальной результативностью,

– подытоживает командир.