Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал председатель ассоциации производителей беспилотных систем и технологий "Армада" Василий Гончарук.

Новости к теме Заменят ли дроны артиллерию, а перехватчики классическую ПВО

Как в Украине борются с российскими дронами?

Гончарук подчеркивает, что развитие дронов-перехватчиков стремительно набирает обороты. По его мнению, за несколько месяцев добавится еще компаний, которые будут успешно тестировать свои изделия и применять их в реальных боевых условиях.

Стоит заметить, что к этому процессу присоединятся не только военные, но и гражданские операторы. Ассоциация "Армада" совместно с Центром национального сопротивления готовит программу привлечения подготовленных добровольцев. Планируется обучать гражданских управлять дронами и включать их в мобильные группы, которые будут охотиться на вражеские беспилотники.

Фактически речь идет о развертывании массового движения "охотников на дроны" на базе теробороны и добровольцев. Таким образом Украина стремится насытить все регионы дополнительным эшелоном защиты от воздушных угроз,

– отмечает Гончарук.

Он также добавляет, что в Украине формируется своеобразное государственно-частное партнерство в сфере ПВО: дроны от частных компаний закупаются для подразделений, защищающих соответствующий регион (тероборона или части ПВО, дислоцированные в области).

Такая децентрализованная инициатива сейчас набирает обороты по всей стране. По мнению председателя ассоциации "Армада", она способна существенно ускорить и удешевить внедрение инноваций, поскольку в условиях войны на счету каждый сбитый "Шахед".