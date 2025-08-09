Про це у коментарі 24 Каналу розповів голова асоціації виробників безпілотних систем і технологій "Армада" Василь Гончарук.

Гончарук підкреслює, що розвиток дронів-перехоплювачів стрімко набирає обертів. На його думку, за кілька місяців додасться ще компаній, які успішно тестуватимуть свої вироби й застосовуватимуть їх у реальних бойових умовах.

Варто зауважити, що до цього процесу долучаться не лише військові, а й цивільні оператори. Асоціація "Армада" спільно з Центром національного спротиву готує програму залучення підготовлених добровольців. Планується навчати цивільних керувати дронами та включати їх до мобільних груп, які полюватимуть на ворожі безпілотники.

Фактично йдеться про розгортання масового руху "мисливців на дрони" на базі тероборони й добровольців. Таким чином Україна прагне наситити всі регіони додатковим ешелоном захисту від повітряних загроз,

– зазначає Гончарук.

Він також додає, що в Україні формується своєрідне державно-приватне партнерство у сфері ППО: дрони від приватних компаній закуповуються для підрозділів, що захищають відповідний регіон (тероборона або частини ППО, дислоковані в області).

Така децентралізована ініціатива наразі набирає обертів по всій країні. На думку голови асоціації "Армада", вона здатна суттєво прискорити та здешевити впровадження інновацій, оскільки в умовах війни на рахунку кожен збитий "Шахед".