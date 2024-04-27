В Краснодарском крае дроны поразили состав модулей управления и коррекции для авиабомб, - СМИ

В России время от времени происходят атаки дронов. В этот раз беспилотные летательные аппараты поразили состав модулей управления и коррекции для авиабомб.

Российские телеграмм-каналы пишут, что дроны-камикадзе поразили состав модулей управления и коррекции для авиабомб. Это произошло на военном аэродроме у станицы Кущевска Краснодарского края, передает 24 Канал.

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В сеть попало видео

На записи можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК. Источники российских СМИ сообщают, что могли быть повреждены также самолеты, однако количество не уточняется.

Так же российские СМИ отмечают, что не уверены в подлинности видео.

Последствия атаки дронов: смотрите видео

Удар по аэродрому Кущевска