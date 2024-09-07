Враг атаковал Украину дронами: один пролетел через Молдову, еще несколько залетели в Белоруссию
Россия атаковала Украину дронами в ночь на 7 сентября. Вражеский беспилотник мог пролететь через Молдову.
Ночью мониторы и другие телеграмм-каналы написали, что российский дрон залетал через Молдову на Запад Украины.
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Действительно ли вражеский дрон летал над Молдовой
1 БпЛА от Единцы (город на Севере Молдовы – 24 Канал), Молдова в направлении Каменец-Подольского, Хмельницкая область,
– заявили мониторы в 2:38 7 сентября.
В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" написали в 2:36 7 сентября, что один дрон из Молдовы залетает в Черновицкую область.
Нормально-нормально. Проходной двор,
– отметили в телеграм-канале.
Впоследствии дрон, вероятно, летал над украинскими областями.
Известно, что от города Единцы в Молдове до Черновцов ориентировочно более 100 километров, от украинско-молдавской границы – более 30 километров.
Где фиксировали российский дрон в Молдове: смотрите на карте
Четыре дрона россиян залетели в Беларусь
В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" написали, что перед полуночью один российский дрон зашел на территорию Гомельской области из украинской Черниговской области и прошел через поселок Лоев.
После этого Минск поднял в небо истребитель, который взял курс на Юг Беларуси.
Далее ориентировочно в 02:45 7 сентября из Черниговской области в Гомельскую через Лоев зашел второй дрон, который продолжил движение на Северо-Запад курсом на Василевичи – это между Мозырем и Речицей.
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Ориентировочно в 3:10 в телеграмм-канале сообщили о заходе еще одного "Шахеда", летевшего на белорусский Мозырь. В 3:38 7 сентября еще один дрон залетел на белорусскую территорию.