Враг атаковал Украину дронами: один пролетел через Молдову, еще несколько залетели в Белоруссию

Россия атаковала Украину дронами в ночь на 7 сентября. Вражеский беспилотник мог пролететь через Молдову.

Ночью мониторы и другие телеграмм-каналы написали, что российский дрон залетал через Молдову на Запад Украины.

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Действительно ли вражеский дрон летал над Молдовой

1 БпЛА от Единцы (город на Севере Молдовы – 24 Канал), Молдова в направлении Каменец-Подольского, Хмельницкая область,

– заявили мониторы в 2:38 7 сентября.

В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" написали в 2:36 7 сентября, что один дрон из Молдовы залетает в Черновицкую область.

Нормально-нормально. Проходной двор,

– отметили в телеграм-канале.

Впоследствии дрон, вероятно, летал над украинскими областями.

Известно, что от города Единцы в Молдове до Черновцов ориентировочно более 100 километров, от украинско-молдавской границы – более 30 километров.

Где фиксировали российский дрон в Молдове: смотрите на карте

Четыре дрона россиян залетели в Беларусь

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" написали, что перед полуночью один российский дрон зашел на территорию Гомельской области из украинской Черниговской области и прошел через поселок Лоев.

После этого Минск поднял в небо истребитель, который взял курс на Юг Беларуси.

Далее ориентировочно в 02:45 7 сентября из Черниговской области в Гомельскую через Лоев зашел второй дрон, который продолжил движение на Северо-Запад курсом на Василевичи – это между Мозырем и Речицей.

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Ориентировочно в 3:10 в телеграмм-канале сообщили о заходе еще одного "Шахеда", летевшего на белорусский Мозырь. В 3:38 7 сентября еще один дрон залетел на белорусскую территорию.