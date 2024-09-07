Вночі монітори та інші телеграм-канали написали, що російський дрон залітав через Молдову на Захід України.

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Чи справді ворожий дрон літав над Молдовою

1 БпЛА від Єдинці (місто на Півночі Молдови – 24 Канал), Молдова у напрямку Кам'янець-Подільський, Хмельниччина,

– заявили монітори о 2:38 7 вересня.

У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" написали о 2:36 7 вересня, що один дрон з Молдови залітає до Чернівецької області.

Нормально-нормально. Прохідний двір,

– відзначили в телеграм-каналі.

Згодом дрон, ймовірно, літав над українськими областями.

Відомо, що від міста Єдинці в Молдові до Чернівців орієнтовно понад 100 кілометрів, від українсько-молдовського кордону – за понад 30 кілометрів.

Де фіксували російський дрон у Молдові: дивіться на карті

Чотири дрони росіян залетіли в Білорусь

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" написали, що перед опівніччю один російський дрон зайшов на територію Гомельської області з української Чернігівської області та пройшов через селище Лоєв.

Після цього Мінськ підняв у небо винищувач, який взяв курс на Південь Білорусі.

Далі орієнтовно о 02:45 7 вересня з Чернігівської області до Гомельської через Лоєв зайшов другий дрон, який продовжив рух на Північний Захід курсом на Василевичі – це між Мозирем та Речицею.

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Орієнтовно о 3:10 у телеграм-каналі повідомили про захід ще одного "Шахеда", що летів на білоруський Мозир. О 3:38 7 вересня ще один дрон залетів на білоруську територію.