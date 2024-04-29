Изменят ли войну дроны с искусственным интеллектом: что о них говорят в Украине и мире

Искусственный интеллект, который занимает все больше места в жизни человечества – это не только помощь в создании развлекательного контента или угроза рабочим местам. Алгоритмы учатся выявлять мины, вражеские расположения, вооружения, цели для поражения. Именно поэтому он будет полезным и для победы Украины в войне против России.

Один из путей использования искусственного интеллекта (ИИ) – дроны. Требования к беспилотникам становятся все больше. В апреле 2024 года кластер оборонных технологий Brave1 объявил о поиске решения БПЛА-перехватчика. Это должно быть решение для уничтожения вражеских дронов-разведчиков, что позволит сэкономить украинскую ПВО. Такие дроны должны иметь систему обнаружения и наведения на вражеские беспилотники на основе компьютерного зрения.

24 Канал выяснил, как Украина во время войны развивает направления искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы, что позволяет защищаться от атак и слежки России и помогут ли дроны с ИИ закончить войну.

Зачем дронам искусственный интеллект

Умные дроны уже действуют. Украинские беспилотники с интегрированным искусственным интеллектом в марте нанесли удар по Нижнекамскому нефтеперерабатывающему заводу в Татарстане. Он – один из пяти крупнейших в России и расположен в 1100 километрах от границы с Украиной.

Искусственный интеллект помогает ударным дронам ориентироваться в полете и избегать препятствий, в частности, от глушения.

"Каждый дрон имеет компьютер со спутниковыми данными и информацией о рельефе. Маршруты согласованы заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, чтобы мы могли поражать цели с метровой точностью", – говорит источник CNN.

Главный элемент ИИ дронов – датчики машинного зрения.

У них есть такая вещь под названием "машинное зрение", которая является формой ИИ. По сути, это модель на чипе, которую можно научить определять локацию и цель, к которой она направляется. Когда дрон запускают, он может определить свою локацию,

– говорит Ноа Сильвия, аналитик из Королевского Объединенного института оборонных исследований, британского исследовательского центра, слова которого приводит CNN.

Такой дрон полностью автономен и не нуждается в связи со спутниками. Но уровень искусственного интеллекта таких дронов все еще очень низкий, отмечает Крис Линкольн-Джонс – бывший британский военный офицер и эксперт по искусственному интеллекту и борьбе с дронами.

"Такого уровня автономности еще не было в дронах раньше, но мы все еще находимся на ранних стадиях потенциала этой технологии", – сказал он CNN.

Как ранее заявил 24 Каналу генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, Украина имеет интеллектуальное техническое преимущество над врагом: Россия не имеет дронов с такими частотами, маневрированием и изменением траектории.

Мы имеем уже интеллектуальное технологическое преимущество. Однако эти ресурсы и внутренние, и внешние, и наших союзников нацелены на то, чтобы мы имели консолидированное и массированное преимущество над врагом в дронах ближайшие 3 – 5 месяцев,

– сказал Маломуж.

Россия начала подавлять с помощью РЭБ украинские дроны, поэтому их решили изменить. И теперь дроны умеют моделировать ситуации, менять траекторию, защищаться от радаров и вражеской ПВО.

Использование дронов с ИИ может увеличить ресурс ударов как по территории России, так и по временно оккупированному Крыму. Речь идет об объектах ВПК, нефтеперерабатывающих объектах, пусковых установках и аэродромах, а также о линии фронта.

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В чем преимущество дронов с ИИ и смогут ли закончить войну

Искусственный интеллект может постепенно, но коренным образом, изменить парадигму ведения войны, утверждает в комментарии 24 Каналу Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

ИИ не существует оторвано от других технологий. Это условно дополнительное программное обеспечение, благодаря которому можно прокачать уже имеющееся оружие. Самый простой пример – беспилотники. Дрон с интегрированным ИИ будет выглядеть так же как обычный. Однако под действием РЭБа обычный БПЛА с высокой вероятностью потеряет сигнал – и на этом конец миссии. Зато дрон с ИИ полетит дальше, не реагируя на радиоэлектронные волны врага. Вот и ключевое отличие,

– говорит Борняков.

По словам чиновника, искусственный интеллект – это буквально антидот против российского РЭБа. Но это лишь одно из преимуществ ИИ в оборонке.



Рой дронов с искусственным интеллектом / Getty Images

Среди других плюсов искусственного интеллекта – способность объединять дроны в рои, чтобы централизованно атаковать цели. А также возможность более точно определять объекты. Даже замаскированные, даже в темноте. Для нас это особенно актуально в условиях, когда Россия перекрашивает свои корабли, чтобы те стали "невидимыми" для наших птичек. В этом случае ИИ может идентифицировать объект по силуэту, это не проблема.

Искусственный интеллект также может усилить роботов и вывести эту технологию на новый уровень, говорит Борняков. Наземные роботизированные комплексы с ИИ способны выполнять задачи автономно. Для этого оператору достаточно дать роботу четкое "техническое задание". Например, платформа с ИИ может ехать за военным при выполнении миссии. Или двигаться к заданной цели, самостоятельно объезжая препятствия без указаний оператора.

Другое мнение имеет Андрей Штепа, соучредитель компании AirUnit, занимающейся производством FPV-дронов.

Технология ИИ – это нечто большее, чем модное выражение и сейчас в дроностроении почти не применяется. По меньшей мере, среди известных мне проектов. Не будем фантазировать о "тайных лабораториях" и космических технологиях. Это больше похоже на слово-паразит, которым все чаще начинают называть все, что имеет автоматизированные процессы. Среди таких процессов есть система автоматического доведения до цели, что активно внедряется для FPV-дронов,

– отметил в комментарии для 24 Канала Андрей Штепа.

Он считает, что Украина будет заканчивать войну без технологий искусственного интеллекта в дронах.

Эта технология работает на открытой базе протоколов нейросети машинного зрения, которая постоянно обогащается новыми данными. Она позволяет системе отличать объекты путем различия цветов в пикселях по контрасту.

"Вы не сможете сделать что-то серьезнее на камерах, стоимостью 30 долларов, ведь это все еще камера за 30 долларов. Еще одной стороной такой технологии является необходимость наличия не самого плохого процессора для возможности проводить вычислительные операции, что удорожает изделие", – объясняет Штепа.

В то же время специалист советует учитывать, насколько эффективным станет применение самого FPV-камикадзе как БК при успешном поражении целей, а не насколько дороже он стал.

По словам Штепы, очень тяжелой задачей для новаторов, которые пытаются выводить свои решения на рынок, является изменение принципов сложившегося рынка, цены и представления потребителя о том, как должен выглядеть продукт.

"Следующим этапом мог бы стать ИИ на более мощных UAV-моделях, летающих в режиме радиомолчания, для тренировки нейросети машинного зрения по обогащению самой базы объектов. Но даже с этим все еще трудно назвать такое изделие "умным дроном". Исходя из этого, я не прогнозирую прорывов в ближайшее время. Эту войну мы будем заканчивать без ИИ-технологий в дронах", – отмечает соучредитель AirUnit.

В то же время заместитель главы Минцифры Александр Борняков объясняет, что Украина сейчас максимально делает ставку на свое производство, ведь нужно развивать рынок. И нужен опыт зарубежных компаний, чтобы раскачать технологию искусственного интеллекта в Украине.

Искусственный интеллект и машинное обучение – это один из четырех приоритетов defense-tech кластера Brave1. Минцифра вместе с другими ключевыми стейкхолдерами создала кластер в первую очередь для поддержки именно отечественных производителей. Мы очень вкладываемся в интеграцию этой технологии в оборону, потому что это технологическое будущее. И не только для оборонной сферы, но и для всех отраслей. Поэтому сейчас наша задача – найти, как интегрировать ИИ в оружие с максимальным коэффициентом полезного действия,

– говорит Борняков.

Искусственный интеллект можно интегрировать в очень разное оружие – от БПЛА и морского дрона до танка. Сейчас на платформе Brave1 зарегистрировано более 200 разработок с применением методов AI и ML с разным уровнем технологической готовности.

"В основном это информационные системы для сбора и анализа данных с поля боя. Часть из них уже используется военными на фронте. Это показывает, что в Украине постепенно, одно за другим появляются решения на базе ИИ, которые в будущем будут помогать военным выполнять боевые миссии. Следующие этапы – это дроны и роботы с ИИ, однако здесь не будем раскрывать все карты", – объясняет Борняков.

Как Украина борется с вражескими дронами и как развивает РЭБ

Не исчезает угроза от российских дронов на поле боя – агрессор также развивает технологии. Поэтому сейчас государство закупает тысячи средств РЭБ ближнего действия, так называемый окопный РЭБ.

Что такое РЭБ?

Радиоэлектронная борьба – системы подавления оружия противника. Существуют российские комплексы подавления радиосигнала, частот мобильной связи, радиоразведки, в частности "Леер-3", "Борисоглебск-2", "Житель", "Торн" и другие. РЭБ способна глушить сигнал дронов, нарушать связь противника, нарушать работу ПВО. Россия активно использует эти средства в войне против Украины. Украина же развивает собственные средства РЭБ – они приземляют вражеские FPV-беспилотники, снижают эффективность разведки России и затрудняют наступления на позиции ВСУ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в комментарии 24 Каналу, что в основном военные используют РЭБ украинского производства, но часто комплектующие у них – иностранные. Также партнеры предоставляют нам и другую материально-техническую поддержку. А еще – консультируют украинских разработчиков и военных по производству и эксплуатации средств РЭБ.

На сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано уже более 100 разработок в направлении РЭБ, 9 из них – кодифицированы по стандартам НАТО. То есть эти средства может закупать государство для Сил обороны, что уже начало делать. Это преимущественно РЭБ ближнего радиуса действия, так называемый окопный РЭБ, который призван защитить военных, технику и позиции. В общем, на рынке над созданием средств РЭБ работает более 50 разработчиков и производителей разного уровня,

– отметил Федоров.

Также, по словам Федорова, нам интересно не только изучать опыт иностранных партнеров, но и делиться собственным, потому что он является полезным для них. Полномасштабная война в Украине – это среда, где можно приобрести критически необходимый опыт, экспертизу в производстве и использовании средств РЭБ.

Уже сейчас наши партнеры активно консультируются с украинскими производителями в вопросе развития технологий РЭБ. Нам есть что предложить, ведь уникальность этой войны обусловливает создание украинскими разработчиками средств РЭБ, которые не имеют аналогов в мире,

– говорит министр.

Украина работает с разработчиками над различными решениями в сфере РЭБ, которые способны навредить российской армии и ее радиоэлектронным возможностям.

"Для Украины нет ограничений в спецификации систем РЭБ, если они способны создавать преимущество на поле боя для украинских военных", – отмечает министр цифровой трансформации.

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Как США готовятся к войне с Китаем с помощью ИИ-дронов

Российско-украинская война и атаки Ирана и его прокси на Ближнем Востоке показали важность беспилотников в современных боевых действиях. Пентагон решил не отставать и в ответ на это запустил амбициозный план "Репликатор" для создания тысяч дешевых дронов в ожидании возможной войны с Китаем.

В августе 2023 года заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс объявила о запуске программы "Репликатор". Ее цель – преодолеть разрыв в численности армии между США и Китаем и быстро собрать и развернуть большое количество дешевых беспилотников в течение 18 – 24 месяцев. Реализация программы будет стоить Пентагону 500 миллионов долларов ежегодно в течение ближайших двух финансовых лет, сообщает Reuters.

"Репликатор" призван помочь нам преодолеть самое большое преимущество КНР, а именно массу. Больше кораблей. Больше ракет. Больше людей,

– отметила Хикс.

Преимущество планируют получить и умными дронами, которые, вероятно, смогут формировать скоординированные рои в воздухе.

"Цель "Репликатора" заключается в том, чтобы сдерживать конфликт с Китаем, и, если будет необходимость с ним воевать – то иметь для этого возможности", – прокомментировал изданию Vox Адити Кумар, заместитель директора подразделения оборонных инноваций (DIU) Пентагона в Кремниевой долине.



Пентагон / Фото Angela Stafford, U.S. Air Force

По его словам, начальный список систем уже утвержден, и Пентагон имеет готовые к исполнению контракты. Остается только дождаться финансирования закупок от Конгресса. DIU общались и с украинскими операторами дронов. Те отметили, что современная война беспилотников требует не только большого количества систем, но и их адаптации к быстро меняющимся условиям,.

"В Украине война беспилотников часто сводится к соревнованию за адаптацию средств к системам РЭБ и глушения со стороны противника. Условия меняются каждые 90 дней", – приводит Vox слова специалиста.

Хотя война ускорила использование ИИ в вооружении, оно все еще ограничено. Пол Шарр, экс-сотрудник Пентагона, который сейчас работает в Центре новой американской безопасности (CNAS), считает, что оружие с искусственным интеллектом в будущем может привести к международному кризису. Искусственный интеллект может вывести человека "за скобки" и принимать те решения, которые люди бы не приняли.