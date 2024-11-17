Россияне на Харьковщине смогут бить дронами с оптоволокном на глубину до 15 километров, – Кишак

Российские войска в Харьковской области увеличили дальность удара беспилотников и теперь могут использовать оптоволоконные БпЛА для поражения целей на глубине до 15 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление командира сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назария Кишака в эфире телеканала "Мы Украина".

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По его словам, об этом свидетельствует как анализ разведки, так и его собственные наблюдения. При этом ранее враг был ограничен дистанцией в 5 киломтеров

Сейчас вражеские FPV-дроны на оптоволокне залетают до 15 километров в прифронтовые населенные пункты, где сосредоточены наши основные подразделения, – отметил Назар Кишак.

Он отметил, что это очень опасно, ведь противник коварный, и не надо его недооценивать.

Что этому предшествовало

12 ноября вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе Харькова. Пострадали 2 человека.

В тот же день вражеский беспилотник попал в 11-этажный жилой дом в Слободском районе. 70-летняя женщина получила ранения.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, для ударов по Харькову российская армия применила дроны новейшей разработки – ударные БпЛА "Молния-1".