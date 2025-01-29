Дроны СБУ и ССО успешно поразили нефтеперекачивающую станцию ​​и ракетный арсенал в России

В ночь на 29 января СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы. Дроны также поразили ракетный арсенал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники.

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Дроны СБУ и ССО в ночь на 29 января поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области.

Как сообщили источники, в результате атаки на НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2, повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Более того, россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал минобороны России в Тверской области. Дроны поразили сам склад и 3 здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.