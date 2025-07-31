Утром 31 июля дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на предприятии "Радиозавод", входящем в состав корпорации "Ростех". Он производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

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Как прошла операция СБУ по поражению завода на территории врага?

На заводе в Пензе россияне производят части для систем ПВО, артиллерии и мобильных командных пунктов на базе бронетехники, а также современные средства связи. "Радиозавод" находится под международными санкциями из-за того, что обеспечивает работу российской оккупационной армии.

СБУ системно уменьшает способность россии изготавливать продукцию для своей армии. Летний сезон отработки по высокотехнологичным предприятиям российского ВПК – в разгаре,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Дроны Службы безопасности Украины массированно налетели на предприятие, в результате чего произошло по меньшей мере 11 взрывов. После атаки завод охватил масштабный пожар. Предварительно известно о поражении нового производственного комплекса завода и складских помещений с составляющими.

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Напомним, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку по городу. По его информации, обошлось без жертв и якобы без серьезных разрушений. Во время атаки на территории региона вводили временные ограничения мобильного интернета для противодействия БПЛА.

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К слову, кроме этого ночью дроны нанесли удары также по Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Ростовской областях и по временно оккупированному Крыму.