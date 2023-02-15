Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила

На вооружении у россиян появились новые разновидности иранских беспилотников. Что за БПЛА, какую опасность несут для Украины и чем отличаются от предыдущих?

12 февраля влиятельное британское издание The Guardian со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило о тайной операции Ирана, в результате которой Россия получила новые беспилотники. 24 Канал проанализировал основные характеристики новых "Шахидов" и как они могут угрожать украинцам.

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О каких БПЛА говорится и как они попали в Россию

Журналисты называют 3 вида беспилотников. Речь идет о:

12 Shahed-191,

Shahed-129,

6 дронах Mohajer-6.

Их транспортировали по Каспийскому морю и на самолетах государственной авиакомпании. Поставки БПЛА согласовали еще после визита российских военных и технических специалистов в Тегеран в ноябре 2022 года.

При этом как Россия, так и Иран традиционно не признают факт схемы, а в Тегеране вообще все опровергают и пытаются выставить себя жертвой кампании по дезинформации.

О возможности передачи России Shahed-191 и Shahed-129 американская разведка сообщала еще прошлым летом, когда зафиксировала посещение россиянами иранского аэродрома Кашан, где были размещены именно эти БПЛА.

Спутниковый снимок аэродрома Кашан (центральный Иран) с Shahed-191 и Shahed-129.

Позже The Washington Post написали, что у россиян возникли проблемы с перепрограммированием дронов и адаптацией их для украинского театра военных действий, чем они сильно недовольны. Именно поэтому "дебют" Shahed-191 и Shahed-129 был отсрочен, а ставка была сделана на дроны-камикадзе.

Какова роль иранских БПЛА в войне

Ранее Россия применяла против Украины в основном дроны-камикадзе из семейства Shahed. Речь идет о Shahed-131 и Shahed-136, прибывших в Россию в августе 2022 года. Россия заплатила за первую партию наличными – около 140 миллионов долларов, и захваченным в Украине западным оружием, которое сейчас Иран исследует и пытается скопировать.

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Они "дебютировали" в Украине еще осенью и являлись частью крупного плана россиян по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры.

Осенью иранские дроны стали большой проблемой для украинских ПВО, однако украинские защитники неба выработали эффективную стратегию борьбы с ними. Значительную роль сыграла также помощь союзников из стран НАТО, а также Израиля. Сейчас "Шахиды" у россиян стали дефицитным товаром, а украинские ПВО сбивают абсолютное большинство из того, что запускает враг в наше небо.

Украина знакомится с Mohajer-6: смотрите видео

Mohajer-6 был также замечен в украинском небе осенью 2022 года. Тогда же был сбит над Черным морем и попал в руки украинских экспертов. Те подтвердили, что это иранская машина из августовской партии, о которой сообщала американская разведка. Также в нем обнаружили детали украинского производства.

Чем опасны Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6

Если Shahed-131 и Shahed-136 – это простые и дешевые ударные дроны, то Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6 – значительно более сложная техника и в разы более дорогая.

Mohajer-6 – это многоцелевой ударный дрон, он имеет радиус действия до 200 километров.

это многоцелевой ударный дрон, он имеет радиус действия до 200 километров. может нести по 4 ракеты класса "воздух – земля".

Mohajer-6

Mohajer-6 предназначен для ведения разведки, наблюдения, рекогностирования и огневого поражения.

Фактически, это иранский аналог "байрактаров", но с худшими характеристиками.

Скорее всего, россияне будут использовать его не как ударный дрон, а как разведчик или носитель модулей РЭБ. Тогда Mohajer-6 логично использовать в комбинации с другими дронами для массовых налетов.

Характеристики Mohajer-6

максимальный взлетный вес – 600 килограммов,

полезная нагрузка – 100 килограммов,

дальность полета – 200 километров,

максимальная скорость – 200 километров в час,

максимальная высота полета – 5 400 метров,

продолжительность полета – 12 часов.

Какие минусы Mohajer-6 Этот БПЛА достаточно большой и неповоротливый, максимальная нагрузка в 100 килограммов говорит о том, что он не может взять на борт более 2 ракет. Mohajer-6 является удобной целью для ПВО, что и было продемонстрировано ВСУ еще в сентябре прошлого года.

Опасные новинки

Shahed-191 и Shahed-129 раньше в украинском небе не фиксировались.

Что известно о новых "Шахидах" Это ударные беспилотники, которые имеют систему наведения на цели и способны нести высокоточные ракеты. Shahed 129 был разработан в 2012 году иранской компанией "Shahed Aviation Industries" для Воздушно-Космических Силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).



Вдохновлялись иранские конструкторы американским БПЛА MQ-1 Predator и израильским дроном Hermes 450.

Shahed-129

Shahed 129 имеет узкий цилиндрический фюзеляж, диаметром примерно 65 75 сантиметров. Это одномоторный винтовой дрон (авиационный двигатель Rotax 914), он оснащен электронно-оптическими и инфракрасными датчиками, имеет лазерный дальномер, позволяющий выполнять задачи днем и ночью.

Также заявлена возможность передачи видеоданных в режиме реального времени и возможность передачи изображения с высокой степенью детализации.

Shahed 129 может переносить от 4 до 8 боеприпасов. В частности, управляемые бомбы Sadid-345 и противотанковые ракеты Sadid-1. Дрон может атаковать до 8 целей – как одновременно, так и последовательно.

Минусы Shahed 129

Этот дрон медленный, скорость – до 150 километров, у Shahed 129 отсутствуют системы предупреждения о пусках зенитных управляемых ракет, что не дает возможности оператору вовремя вывести БПЛА из-под удара. Эти минусы активно использует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иран использует Shahed 129 в Сирии: смотрите видео

Как разведчик Shahed 129 эффективен только при идеальных погодных условиях, тогда он может проводить рекогностирование (разведка местности – 24 Канал) на расстоянии от 60 до 80 километров. Но при тумане или облачности дальность ведения оптической разведки снижается до 15 –20 километров. Эксперты указывают, что, вероятно, Shahed 129 не приспособлен для использования в зимних условиях, поскольку не имеет системы защиты против обледенения.

Оператор дрона может управлять им только в радиусе 200 километров, далее Shahed 129 способен двигаться только в режиме автопилота, что делает невозможным его использование как ударного БПЛА.

Кстати, украинская разведка уже неоднократно перехватывала разговоры иранских операторов дронов (те по примеру американцев времен Второй мировой, которые использовали для шифрования связи язык индейцев Навахо, вели переговоры на языке курдов).

Иранские операторы "шахедов" на перехвате от ГУР: смотрите видео

Это может свидетельствовать о том, что новые "шахеды" уже активно используются на фронте, а Иран стал прямым участником агрессии против Украины.

Характеристики Shahed 129:

система запуска: взлетно-посадочная полоса,

длина – 8 метров,

8 метров, высота – 3,1 метра,

3,1 метра, размах крыла 16 метров,

дальность управляемого полета – 200 километров,

скорость полета – до 150 километров в час,

максимальная высота – 7 300 метров,

7 300 метров, Время полета – до 24 часов,

Приблизительная стоимость – 7 миллионов долларов.

Shahed 191

Беспилотник Shahed 191 (другое название – Saegheh-2, то есть "Молния-2") имеет турбореактивный двигатель, который производит та же компания "Shahed Aviation Industries".

Shahed-191

Shahed 191 является меньшей копией американского БПЛА Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, который иранские военные сбили 5 декабря 2011 года.

Shahed 191 может развивать скорость до 275 километров в час и может автономно находиться в воздухе до 4,5 часа (дальность полета – более 500 километров, высота в 7500 метров).

Иран хвастается Shahed 191: смотрите видео

Shahed 191 способен нести две управляемые ракеты с осколочными боевыми частями Sadid-342. Они размещаются на внутренней части беспилотника. Этот БПЛА может слетать только со специальной платформы на крыше автомобиля.

Как и Shahed 129, 191-я модель может осуществлять разведку на расстоянии от 60 до 80 километров, однако сильно зависит от погодных условий.

Shahed 191 с помощью инерциальной системы может автоматически возвращаться к точке взлета в случае потери управления.

ЦАХАЛ сбивает Shahed-191: смотрите видео

Минусы Shahed 191

Shahed 191 имеет большие габариты и достаточно заметен для систем ПВО. Также неизвестно, как поведет себя дрон в условиях украинской погоды.

Shahed 191 характеристики

Тип: многоцелевой,

Дальность полета: 1500 километров,

скорость – 275 километров в час,

275 километров в час, Система запуска: пусковая установка на базе грузовика,

боеприпасы: высокоточные планировочные бомбы Sadid,

полезная нагрузка – до 100 килограммов,

Способны ли новые иранские дроны изменить ситуацию на фронте

Нет. Их количество достаточно мало и они могут стать достижимыми целями для ВСУ.

Как разведчики Shahed-191, Shahed-129 и Mohajer-6 могут быть полезны для россиян и помочь им в ведении разведки.

Чтобы быть эффективными как ударные дроны, этим БПЛА придется глубже залетать в украинское воздушное пространство и подвергать себя опасности быть сбитыми. Каждая такая потеря – это миллионы долларов.

Таким образом, новые иранские дроны на вооружении россиян помогут им с разведкой, однако, "ударную" функцию придется выполнять самолетам и вертолетам. Что, собственно, происходит сейчас на Донбассе – чуть ли не каждый день россияне теряют либо свои штурмовики, либо Ка-52. Также наличие дронов-разведчиков никак не помогает россиянам избегать повторения старых ошибок – они так же гонят колонны техники и подставляют ее под удары ВСУ.