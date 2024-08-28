Дроны снова атакуют Украину: где есть опасность
Оккупанты вечером 28 августа снова запустили ударные дроны по территории Украины. Враг традиционно терроризирует мирное население.
Воздушные силы ВСУ призывают идти в укрытие, как только объявляют о тревоге. Где сейчас есть опасность – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Циничная атака по гражданским: все о ракетном ударе по отелю в Кривом Роге
Движение ударных дронов: Тревогу объявили на Полтавщине. Движение ударных БпЛА: БпЛА типа Shahed на Севере Сумщины в Западном направлении. Сумы – вражеский БпЛА в направлении города. Движение БпЛА типа Shahed из Херсонской в направлении Николаевской области.
Движение ударных дронов:
Тревогу объявили на Полтавщине.
Движение ударных БпЛА:
БпЛА типа Shahed на Севере Сумщины в Западном направлении.
Сумы – вражеский БпЛА в направлении города.
Движение БпЛА типа Shahed из Херсонской в направлении Николаевской области.