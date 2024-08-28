Дроны снова атакуют Украину: где есть опасность

28 августа 2024, 23:58
Читати новину українською
Автор: Диана Квасневская

Оккупанты вечером 28 августа снова запустили ударные дроны по территории Украины. Враг традиционно терроризирует мирное население.

Воздушные силы ВСУ призывают идти в укрытие, как только объявляют о тревоге. Где сейчас есть опасность – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Циничная атака по гражданским: все о ракетном ударе по отелю в Кривом Роге

23:56, 28 августа

Движение ударных дронов:

  • БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину;
  • БпЛА на Сумщине курсом Юго-Западным;
  • БпЛА на Николаевщине в Северо-Западном направлении;
  • БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину;
  • БпЛА на Юге Харьковщины, курс – Северо-Западный;
  • БпЛА курсом на Кривой Рог.
23:55, 28 августа

Тревогу объявили на Полтавщине.

23:31, 28 августа

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на севере Черниговщины в Юго-Западном направлении;
  • БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на Николаевщине в Северо-Западном направлении;
  • БпЛА с Херсонщины курсом на Север;
  • БпЛА из Донецкой области в направлении Днепропетровской области.
23:15, 28 августа

В Украине кое-где объявили о воздушной тревоге.

Воздушная тревога в Украине 28 августа 2024 года

23:02, 28 августа

БпЛА типа Shahed на Севере Сумщины в Западном направлении.

23:00, 28 августа

Сумы – вражеский БпЛА в направлении города.

22:50, 28 августа

Движение БпЛА типа Shahed из Херсонской в направлении Николаевской области.