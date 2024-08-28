Дроны снова атакуют Украину: где есть опасность

Оккупанты вечером 28 августа снова запустили ударные дроны по территории Украины. Враг традиционно терроризирует мирное население.

Воздушные силы ВСУ призывают идти в укрытие, как только объявляют о тревоге. Где сейчас есть опасность – читайте в тексте 24 Канала.

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