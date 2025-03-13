Похожие на "Шахеды": что известно об украинских дронах-камикадзе UAS SETH, которые бьют по РФ

В начале 2025 года СМИ начали писать, что отныне на вооружении в Украине есть свой аналог российско-иранского "Шахеда" – беспилотник UAS SETH. Он действительно визуально внешне очень похож, однако на этом совпадения заканчиваются (а, может, и нет).

24 Канал рассказывает, что известно о новом украинском БПЛА UAS SETH.

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UAS SETH – новейшее украинское оружие

Впервые публика узнала о UAS SETH еще в начале декабря 2024 года – тогда в Киев с официальным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц и частью "культурной программы" было посещение выставки беспилотников, разработанных Украиной совместно с Германией.

На выставке были представлены беспилотники отечественного производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями. В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства немецких компаний. Еще один – это результат работы локализованной немецкой компании, которая открыла в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств,

– отчет Офиса Президента о выставке дронов 2 декабря 2025 года.

Слишком много информации Офис Президента по понятным причинам не предоставил, зато показал многочисленные фото с выставки и на них эксперты разглядели до сих пор неизвестный беспилотник, визуально похожий на Shahed-136, но меньше по размерам. Им и оказался UAS SETH.



Шольц осматривает украинские дроны / Фото ОП

Об успешном боевом применении дрона на фронте 10 марта 2025 года написал волонтерский фонд "Вернись живым". Волонтеры выложили фото и видео боевой работы и сообщили, что дрон UAS SETH есть на вооружении бригады "Азов", которая действует на Торецком направлении:

UAS SETH – новейшее украинское оружие бригады "Азов". Ее приобрели вы – наши благотворители. Этот ударный БПАК простой в эксплуатации, полностью автоматизированный и уже попадает во вражеские цели на Торецком направлении. С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику.

Что известно о UAS SETH

UAS SETH – это украинско-немецкая разработка. Учитывая упомянутое выше сообщение Офиса Президента, Украина в проекте отвечает за "железо", а немцы – за "системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства".

Как работает автоматизированное управление, дает понимание уже упомянутое видео от "Вернись живым". Похоже, что оператор с помощью курсора задает точку, в которую должен лететь дрон. А дальше все делает сам БПЛА – его не нужно "вести", управляя пультом, он сам летит в определенную оператором точку.

UAS SETH попадает в российский грузовик: смотрите видео

В отличие от упомянутого "Шахеда", UAS SETH имеет электрический двигатель, который приводит в действие толкающий винт.

Это значительно снижает шум и забирает у БПЛА еще и сравнение с "мопедом". Кроме того, электрический двигатель оставляет меньший тепловой след, что делает обнаружение UAS SETH достаточно сложной задачей для врага. Проблем врагу добавляет и темный цвет фюзеляжа, который делает поиск в ночном небе нетривиальной задачей для мобильных огневых групп россиян.

Эксперты издания Defence-Express предполагают, что UAS SETH может быть оснащен помехозащищенным приемником сигналов спутниковой навигации.

Эксперты "Милитарного" уточняют, что речь идет о восьмиканальной CRPA-антенне защищенного приема спутниковых сигналов GPS. Это является дополнительным бонусом и большим вызовом для российских РЭБов.

Также эксперты предполагают, что запуск UAS SETH выполняется с обычной катапульты, что позволяет запускать дрон в полевых условиях.

UAS SETH – известные характеристики

тип – барражирующий боеприпас,

двигатель – электрический,

размах крыла – примерно 1,5 метра,

дальность – более 50 километров,

вес боевой части – 3 – 5 килограммов,

цена – неизвестно.



UAS SETH / Фото бригады "Азов"

Таинственный "старший брат" UAS SETH

Беспилотник UAS SETH действительно очень похож на "Шахед". Это объясняется не попыткой скопировать иранскую разработку, а банальными законами физики и аэродинамики, с которыми не поспоришь, ведь треугольная "шахедоподобная" форма фюзеляжа оптимальна для БПЛА.

При этом UAS SETH с Покровского направления имеет отличную начинку и выполняет на поле боя совсем другие задачи.



Поэтому если вам нужны сравнения с российскими дронами, то это, скорее, не "Шахед", а "Ланцет". Это – барражирующий боеприпас, чья задача заключается в уничтожении вражеской техники. Но не только... Потому что дальше начинаются странные чудеса.

В ночь на 11 марта дроны UAS SETH приняли участие в массированном налете на Россию. По совпадению это событие пришлось на начало переговоров между Украиной и США в Джидде.

Украинский дрон "засветился" на видео россиян и был сбит ракетой ЗРПК "Панцирь-С1" якобы аж в Московской области. Россияне назвали дрон Ukro-Shahed. Похоже, это была модификация UAS SETH.

Новый украинский дрон-камикадзе похожий на "Шахед": смотрите видео

Также нельзя исключать, что это вообще не UAS SETH, а действительно украинская версия "Шахеда" с соответствующим функционалом дальнобойного дрона.

На видео россиян также видно, что этот дрон значительно больше тех же UAS SETH, что на вооружении у "Азова". Поэтому, возможно, говорится вообще о двух разных разработках. И почему бы им не быть, ведь сам по себе Shahed-136 – не какая-то жемчужина современной инженерной мысли, а копия израильского дрона IAI Harpy, который сам является лицензированной копией немецкого БПЛА DAR (Die Drohne Antiradar), созданного еще в 1980-х годах прошлого века.

Но если это работает и может не за все деньги мира "наводить движуху", как говорят россияне, где-то на московщине, то почему бы и нет.

Отметим, что со своей задачей создания массовости для прорыва российских ПВО дрон справился, ведь пересек линию фронта, одолев как минимум первые эшелоны российской противовоздушной обороны, а дальше россияне потратили на беспилотник ценный ресурс – ракету для "Панцирь-С1", стоимость которой очевидно значительно дороже, а главное – для россиян это ограниченный и дефицитный ресурс, возобновляемость которого под вопросом.

Что же это было – представители одной дроновой семьи или кардинально отличные проекты под разную специфику? Ответа на этот вопрос пока нет. Вот такой интересный "туман войны".