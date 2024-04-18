Дроны кружат по Украине, на Востоке ракетная опасность: где сейчас тревога

"Шахеды" угрожают нескольким областям Украины. Россияне запустили их еще около десяти вечера. 24 Канал расскажет, где есть опасность.

В среду, 17 апреля, россияне жестоко обстреляли Чернигов. В городе много погибших, раненых, значительные разрушения. Враг ударил "Искандерами" недалеко от центра.

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Где сейчас летят "Шахеды"