Дроны кружат по Украине, на Востоке ракетная опасность: где сейчас тревога
"Шахеды" угрожают нескольким областям Украины. Россияне запустили их еще около десяти вечера. 24 Канал расскажет, где есть опасность.
В среду, 17 апреля, россияне жестоко обстреляли Чернигов. В городе много погибших, раненых, значительные разрушения. Враг ударил "Искандерами" недалеко от центра.
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Где сейчас летят "Шахеды"
В Киевской области отбой. Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный. Ракетная опасность на Востоке. Житомирщина покраснела. На Полтавщине дали отбой, но "Шахед" из столичного региона движется на Житомирщину. Вероятно, тревогу объявят и там. Тревога на Харьковщине. Отбой на Днепропетровщине. Некоторые телеграм-каналы сообщили о взрывах на Киевщине. Тем временем на Черниговщине отбой. "Шахед" вернулся в Киевскую область. На 00:33 красные такие области: Мониторинговые каналы пишут, что "Шахед" из Киевской области полетел на Черниговщину. Ракетная опасность на севере. Одна группа на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область. Вторая группа маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями.
Где сейчас тревога
Где сейчас дроны - детали от ВС
Где сейчас тревога
Где сейчас тревога
Где вражеские дроны - детали от ВС
В Киевской области отбой.
Группа "Шахедов" продолжает движение на Житомирщине. Курс – западный.
Ракетная опасность на Востоке.
Житомирщина покраснела.
На Полтавщине дали отбой, но "Шахед" из столичного региона движется на Житомирщину. Вероятно, тревогу объявят и там.
Тревога на Харьковщине.
Отбой на Днепропетровщине.
Некоторые телеграм-каналы сообщили о взрывах на Киевщине.
Тем временем на Черниговщине отбой.
"Шахед" вернулся в Киевскую область.
На 00:33 красные такие области:
Мониторинговые каналы пишут, что "Шахед" из Киевской области полетел на Черниговщину.
Ракетная опасность на севере.
Одна группа на границе Полтавской и Черкасской областей. Курс на Киевскую область.
Вторая группа маневрирует между Полтавской и Днепропетровской областями.