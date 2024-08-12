Беларусь должна разбираться с Россией по поводу дронов на ее территории, – ОТУ Северск

Беларусь должна разбираться по беспилотникам в своем воздушном пространстве с Россией, потому что именно страна-агрессор запускает ударные беспилотники по маршруту через Беларусь.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире Радио Свобода. По его словам, в последнее время фиксировались такие маршруты беспилотников, когда российские БПЛА залетали из Черниговской области на территорию Беларуси.

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Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе. Последние недели фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты направлялись маршрутами через Черниговскую область и дальше на Беларусь заходили,

– отметил военный.

Он утвердительно отметил, что такие случаи действительно были, но "что и как у них там летает – они (Беларусь – ред.) должны между собой разбираться с Россией.

Какая ситуация на границе с Беларусью

Сейчас, по словам представителя, оперативная обстановка на границе с Беларусью не изменилась.

Система обороны охватывает границы Украины и с Беларусью, и с Россией. Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления,

– отметил Вадим Мысник.

Он также сообщил, что на участке границы с Беларусью, вблизи Черниговщины, значительных изменений оперативной ситуации – не было. При этом украинские военные внимательно наблюдают за развитием событий.

"Мы неоднократно слышали заявления военно-политического руководства Беларуси о различных активизации своих действий или проверки боевой готовности и так далее. Но мы внимательно следим не за словами, а за действиями", – добавил военный.

И отметил, что защитники строят систему обороны единую: как со стороны России, так и со стороны Беларуси.