Россияне заявляют о работе ПВО: над Курской областью якобы сбили дрон

В России время от времени заявляют об атаках дронов. На этот раз беспилотные летательные аппараты видели в Курской области.

В ночь на 29 февраля 2024 года в России снова заявили о "попытке террористической атаки" с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории государства. Очередной якобы сбили над Курской областью, передает 24 Канал.

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В России настаивают на работе ПВО

Государство-агрессор заявляет, что средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В то же время там уже обвинили Украину в якобы попытке атаки.

Однако никаких доказательств и даже фото или видеофиксации дрона нет.

Россияне заявили об атаке дронов на Липецкую область