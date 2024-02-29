Россияне заявляют о работе ПВО: над Курской областью якобы сбили дрон
29 февраля 2024, 08:24Читати новину українською
В России время от времени заявляют об атаках дронов. На этот раз беспилотные летательные аппараты видели в Курской области.
В ночь на 29 февраля 2024 года в России снова заявили о "попытке террористической атаки" с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории государства. Очередной якобы сбили над Курской областью, передает 24 Канал.
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В России настаивают на работе ПВО
Государство-агрессор заявляет, что средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В то же время там уже обвинили Украину в якобы попытке атаки.
Однако никаких доказательств и даже фото или видеофиксации дрона нет.
Россияне заявили об атаке дронов на Липецкую область
- В ночь на субботу, 24 февраля, в российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар на металлургическом комбинате. В Кремле заявили об атаке дронов.
- После того как в сети сообщили о звуке беспилотников и нескольких взрывах. А потом и о сильном пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате, в минобороны России таки признали атаку дронов.
- В минобороны страны-агрессора заявили, что якобы их средства ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожено БПЛА над территорией Тульской области.