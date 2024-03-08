Более десятка дронов: в России заявляют о работе ПВО этой ночью

В России снова заявляют о сбивании дронов. На этот раз оккупанты насчитали более десятка беспилотных летательных аппаратов.

Российское минобороны сообщило, что силами ПВО якобы над Волгоградской областью было уничтожено 11 БпЛА. Кроме того, пишут также о сбитии еще 1 над территорией Белгородской области, передает 24 Канал.

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Утром якобы тоже сбивали дроны

Согласно сообщениям вражеского минобороны утром в России также работали силы противовоздушной обороны. В частности, там заявляют, что в 7 часов по московскому времени было уничтожено еще 4 дрона над Волгоградской областью.

В то же время представители местной власти пока не комментировали этого. Неизвестно также о последствиях сбивания БпЛА или падения обломков.

7 марта в России тоже жаловались на дроны