Более десятка дронов: в России заявляют о работе ПВО этой ночью
В России снова заявляют о сбивании дронов. На этот раз оккупанты насчитали более десятка беспилотных летательных аппаратов.
Российское минобороны сообщило, что силами ПВО якобы над Волгоградской областью было уничтожено 11 БпЛА. Кроме того, пишут также о сбитии еще 1 над территорией Белгородской области, передает 24 Канал.
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Утром якобы тоже сбивали дроны
Согласно сообщениям вражеского минобороны утром в России также работали силы противовоздушной обороны. В частности, там заявляют, что в 7 часов по московскому времени было уничтожено еще 4 дрона над Волгоградской областью.
В то же время представители местной власти пока не комментировали этого. Неизвестно также о последствиях сбивания БпЛА или падения обломков.
7 марта в России тоже жаловались на дроны
- Ночь на 7 марта выдалась очень тревожной для оккупантов. Сообщали об атаке беспилотников в нескольких областях, а также объявляли ракетную опасность.
- Об этом стало известно из российских телеграмм-каналов. К слову, в российском минобороны уже отчитались о якобы успешной работе "пе-ве-о".
- Так, сирены ночью звучали в Курской области – там на рассвете предупреждали якобы о "ракетной опасности". К слову, тревогу в регионе объявляли дважды. Кроме того, в Белгородской и Воронежской области предупреждали об атаке беспилотников.