Російське міноборони повідомило, що силами ППО нібито над Волгоградською областю було знищено 11 БпЛА. Крім того, пишуть також про збиття ще 1 над територією Бєлгородської області, передає 24 Канал.

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Зранку нібито теж збивали дрони

Відповідно до повідомлень ворожого міноборони зранку у Росії також працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, там заявляють, що о 7 годині за московським часом було знищено ще 4 дрони над Волгоградською областю.

Водночас представники місцевої влади поки не коментували цього. Невідомо також про наслідки збиття БпЛА чи падіння уламків.

7 березня в Росії теж бідкались на дрони