Російське міноборони повідомило, що силами ППО нібито над Волгоградською областю було знищено 11 БпЛА. Крім того, пишуть також про збиття ще 1 над територією Бєлгородської області, передає 24 Канал.
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Зранку нібито теж збивали дрони
Відповідно до повідомлень ворожого міноборони зранку у Росії також працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, там заявляють, що о 7 годині за московським часом було знищено ще 4 дрони над Волгоградською областю.
Водночас представники місцевої влади поки не коментували цього. Невідомо також про наслідки збиття БпЛА чи падіння уламків.
7 березня в Росії теж бідкались на дрони
- Ніч проти 7 березня видалася дуже тривожною для окупантів. Повідомляли про атаку безпілотників у кількох областях, а також оголошували ракетну небезпеку.
- Про це стало відомо з російських телеграм-каналів. До слова, у російському міноборони вже відзвітували про буцімто успішну роботу "пе-ве-о".
- Так, сирени уночі лунали у Курській області – там вдосвіта попереджали буцімто про "ракетну небезпеку". До слова, тривогу в регіоні оголошували двічі. Окрім того, у Бєлгородській та Воронезькій області попереджали про атаку безпілотників.