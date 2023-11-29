Уничтожение БПЛА над Московской областью: оккупанты заявляют об успешной работе ПВО
29 ноября 2023, 08:16Читати новину українською
В России все чаще заявляют об ударных БПЛА в разных регионах. В частности, 29 ноября минобороны врага сообщили о сбитом дроне над Московской областью.
Российские СМИ заявляют о сбитых беспилотных летательных аппаратах над Москвой. Они также заявили об успешной работе ПВО, инфоормирует 24 Канал.
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Над Москвой был дрон
Вражеское минобороны сообщило, что их ПВО уничтожило украинский беспилотник над территорией Подольского городского округа Московской области.
По информации местных властей, на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Также там работали экстренные службы.
Дроны атаковали Подмосковье
- В ночь на 26 ноября неизвестные дроны снова атаковали разные регионы России. В частности, стало известно, что тогда беспилотник попал в казарму, что привело к возгоранию.
- Официально власти решили не сообщать эту информацию – вероятно, чтобы лучше спалось. Они классически заявили, что все беспилотники "успешно" сбила ПВО.
- Один из БПЛА попал в окно 4 этажа пятиэтажной казармы 275 самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Пожар возник на территории площадью 20 квадратных метров. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу административного здания дивизии. По предварительной информации, никто вроде бы не пострадал.