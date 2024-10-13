Нам нормально перепадает, – командир Верес рассказал о мощном нововведении от государства

Государство предоставляет украинским военным дроны для уничтожения врага, но преимущества в них ВСУ не имеют. Подразделения получают помощь от волонтерских общин и организаций.

Впрочем, государство запустило важное нововведение, которое позволяет подразделениям ВСУ сэкономить свои средства и получить дополнительные беспилотники. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, отметив, что лично он очень доволен такой инициативой.

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Мощное нововведение от государства

По словам командира батальона, его подразделение получает некоторую часть дронов от страны. Если военные этими дронами эффективно уничтожают врага, то получают систему баллов, оценивания и их накопления.

Затем за это количество баллов в конце месяца можно еще дополнительно докупить дроны. Например, государство предоставляет 10 дронов, а "баллов" хватает еще на 5 – 7 беспилотников.

В этом месяце (октябрь 2024 – 24 Канал) мы смогли сэкономить 30% или даже 40% средств батальона. Мы их пустили в другие направления, которые нужно развивать. Однако здесь есть два лагеря: одни говорят, что это классно, а другие, что нет. Военные, которые получают с этого бонусы, говорят, что это классно. Лично я очень доволен,

– подчеркнул Верес.

Командир батальона также рассказал, что в целом сейчас он не видит преимущества в дронах в украинской армии. Передача беспилотников его батальона осуществляется за счет волонтерских общин. Однако государство также помогает украинским военным.

Нам нормально перепадает дронов от страны, но преимущества я не вижу. Если сейчас забрать у меня волонтерское сообщество, общины, просто неравнодушных людей, города, села, которые нам дают донаты, субвенции на наше подразделение, то я вообще не вижу преимущества дронов,

– отметил Верес.

Он объяснил, что если россияне запускают за день 50 ударных беспилотников, то его батальон 20. Командир батальона знает цены на все дроны, автомобили, радиостанции и т.д., ведь он просит помощи.

У нас нет выбора. Я хочу, чтобы мои люди были живы, поэтому я должен просить,

– подчеркнул командир батальона.

Несмотря на это Верес отметил, что его подразделение не нуждается. Если бы 90% подразделений Вооруженных Сил Украины были такими, как его, все было бы прекрасно. Чем больше армию будут дооснащать – тем лучше ВСУ будут уничтожать врага.

Заметьте! Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий заявил, что Украина способна производить 4 миллиона дронов ежегодно, из которых уже законтрактовано 1,5 миллиона.

Самым главным остаются развитие новых проектов и технологий, что трудно и дорого.

"Ты можешь потратить несколько миллионов гривен, а оно не сработало. Или сейчас не работает. Это обидно. Поэтому ты не всегда одним из первых можешь этим пользоваться. Ты ждешь, кто-то это закупит, кто-то сделает, потом по дружбе ты у него попросишь совет. А уже прошло, блин, 4 месяца. Потом еще 2 месяца ждешь, пока оно производится. Месяц летаешь, а оно уже н*хрен никому не нужно, потому что оно уже не действует", – добавил командир батальона.